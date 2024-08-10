Президента Казахстана пригласили в Туркменистан   

Приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года

Фото: pixabay.com

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики разместило на - Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа об изменениях в предельные тарифы на электрическую энергию. Документ предусматривает повышение тарифов по некоторым группам компаний, реализующих электроэнергию. Он доступен для публичного обсуждения до 23 августа.





В 2024-2025 году вырастут тарифы:





первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.





В перечень добавлены новые компании, их тарифы будут утверждены впервые:





56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 30,03 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.





В Минэнерго пояснили, что от этих организаций поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии и, соответственно, будут утверждены предельные тарифы на производство электрической энергии.





Корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, заработную плату и ремонтные работы.





Ожидается, что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.





Напомним , в Казахстане по итогам июня 2024 года электроэнергия подорожала на 0,2% за месяц и 31,7% за год. Виновной в месячном удорожании стала Западно-Казахстанская область, где тарифы выросли на 7,9%, в то время как в других регионах они остались на уровне предыдущего месяца.



