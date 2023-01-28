Президенту Казахстана доложили о планах развития сферы железнодорожного транспорта   

Фото: Акорда

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева и был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева и был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трех лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.









Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также сотрудничеству с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.





По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).





По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.



