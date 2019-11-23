Президенты Казахстана и Швейцарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером в узком составе, передает Kazakhstan Today.

Двусторонним переговорам предшествовала официальная церемония встречи во дворце "Акорда". После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам Казахстана и Швейцарии. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в "Восточном зале" резиденции состоялась встреча в узком составе, сообщила пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает Швейцарию как одного из самых важных своих партнеров на европейском континенте.

У нас сложились традиции доброго сотрудничества во всех сферах, и особенно в экономической. Швейцария является одним из основных торговых партнеров и инвесторов казахстанской экономики", - подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что прибытие вместе с президентом представительной швейцарской бизнес-делегации позволит придать более глубокое содержание данному визиту.

В свою очередь, Ули Маурер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подчеркнул, что его страна рассматривает Казахстан в качестве очень важного партнера.

Мы выражаем вам сердечную признательность за политическую поддержку. Наши цели и идеалы близки. Что касается экономических отношений, то они в последние годы демонстрируют рост. Я думаю, что обмен визитами будет способствовать дальнейшему укреплению связей", - отметил президент Швейцарии.

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