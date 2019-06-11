Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана поздравили Токаева с победой на выборах

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президенты Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.



Президент Республики Узбекистан поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Республики Казахстан.



Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления, отметив нацеленность на продолжение политики Елбасы Нурсултана Назарбаева по всестороннему и динамичному продвижению сотрудничества братских стран.



Главы государств выразили уверенность, что эффективная реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года, придаст дополнительный импульс развитию казахско-узбекских отношений.



Кроме того, состоялся телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.



Собеседники подтвердили твердое намерение и далее укреплять казахско-кыргызские отношения, основанные на добрососедстве и дружбе народов двух стран.



Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч.

В разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном стороны выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского стратегического партнерства.

Также был обсужден график предстоящих встреч.

Напомним, Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства