Система Orphus

При Минздраве создадут консультативно-совещательный орган по вопросам эпидемиологии и биобезопасности

22.05.2020, 18:37 5212
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов поручил создать специализированный консультативно-совещательный органа по вопросам эпидемиологии и биобезопасности, передает Kazakhstan Today.
 
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов принял участие в совещании по вопросам научно-технической программы МЗ РК "О внедрении персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан" на 2020-2022 годы.

Для форсирования процесса имплементации научных практик в превентивную медицину министр поручил запуск необходимых институциональных процедур с привлечением причастных организаций и создание специализированного консультативно-совещательного органа при МЗ РК по вопросам эпидемиологии и биобезопасности в кратчайшие сроки", - сообщили в пресс-службе МЗ РК.


Целью научного проекта является внедрение персонализированной медицины в здравоохранение Казахстана, включая геномные, клеточные и информационные технологии, а также разработка управленческих решений, направленных на профилактику и терапию основных неинфекционных заболеваний и COVID-19. По словам министра, применение научного подхода в изучении коронавирусной инфекции позволит преодолеть неопределенность в борьбе с вирусом и его нераспространением.

В рамках реализации программы планируется создать доказательную базу для внедрения персонализированной профилактики и терапии в Казахстане по основным нозологиям, включая социально-значимые заболевания и COVID-19, с учетом генетических факторов, с применением эпидемиологических, экономических, нормативных инструментов, в том числе создание казахстанского референсного генома. 

Также был рассмотрен вопрос разработки методов контроля, профилактики и лечения COVID-19 с учетом распространенности антител, генетических особенностей вируса и человека, влияющих на восприимчивость, тяжесть и протекание заболевания. 

Вместе с тем обсудили и вопрос внедрения искусственного интеллекта, учитывающего индивидуальные характеристики пациентов с хроническими заболеваниями для улучшения исходов их лечения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая