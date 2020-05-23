При Минздраве создадут консультативно-совещательный орган по вопросам эпидемиологии и биобезопасности

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов поручил создать специализированный консультативно-совещательный органа по вопросам эпидемиологии и биобезопасности, передает Kazakhstan Today.

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов принял участие в совещании по вопросам научно-технической программы МЗ РК "О внедрении персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан" на 2020-2022 годы.





Для форсирования процесса имплементации научных практик в превентивную медицину министр поручил запуск необходимых институциональных процедур с привлечением причастных организаций и создание специализированного консультативно-совещательного органа при МЗ РК по вопросам эпидемиологии и биобезопасности в кратчайшие сроки", - сообщили в пресс-службе МЗ РК.





Целью научного проекта является внедрение персонализированной медицины в здравоохранение Казахстана, включая геномные, клеточные и информационные технологии, а также разработка управленческих решений, направленных на профилактику и терапию основных неинфекционных заболеваний и COVID-19. По словам министра, применение научного подхода в изучении коронавирусной инфекции позволит преодолеть неопределенность в борьбе с вирусом и его нераспространением.





В рамках реализации программы планируется создать доказательную базу для внедрения персонализированной профилактики и терапии в Казахстане по основным нозологиям, включая социально-значимые заболевания и COVID-19, с учетом генетических факторов, с применением эпидемиологических, экономических, нормативных инструментов, в том числе создание казахстанского референсного генома.





Также был рассмотрен вопрос разработки методов контроля, профилактики и лечения COVID-19 с учетом распространенности антител, генетических особенностей вируса и человека, влияющих на восприимчивость, тяжесть и протекание заболевания.





Вместе с тем обсудили и вопрос внедрения искусственного интеллекта, учитывающего индивидуальные характеристики пациентов с хроническими заболеваниями для улучшения исходов их лечения.

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