Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - При оптимизации Нацбюро сэкономили более 1 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщил глава ведомства Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.

Главой государства поставлена задача по проведению глубоких и качественных преобразований в работе правоохранительных органов. Национальное бюро - самая малочисленная силовая структура, но, несмотря на это, мы провели его оптимизацию", - сообщил Шпекбаев.

По его словам, в ходе оптимизации структуры были упразднены 254 руководящие должности, излишние структурные звенья, при этом усилены оперативно-следственные подразделения. Централизовали кадровые, юридические и финансовые службы.

Это позволило нам сэкономить более 1 млрд тенге бюджетных средств. Инициированные президентом организационные меры и проведенная оптимизация позволили увеличить заработную плату сотрудников более чем в два раза. Сегодня она является самой высокой среди казахстанских правоохранительных органов, достигнув уровня Восточной Европы", - подчеркнул председатель АДГСПК.

Он также отметил, что принятая Дорожная карта развития Антикоррупционной службы до 2021 года делает упор на дальнейшую цифровизацию внутренних процессов, модернизацию HR-подходов и создание сервисных центров для приема граждан.

Это ощутимо повысит нашу открытость, а значит и доверие к нам", - заключил глава ведомства.

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