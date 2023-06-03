Приграничные районы намерены развивать в Казахстане

В настоящее время с территориями России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана граничат 14 областей

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана разработало проект Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Документ - Правительство Казахстана разработало проект Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.





Целью проекта постановления является улучшение качества жизни и создание комфортной среды проживания в приграничных селах путем обеспечения роста доходов населения и развития социальной и инженерной инфраструктуры", - говорится в документе.





Там подчеркивается, что принятие постановления позволит снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни и придать новый импульс экономического развития приграничных территорий, в том числе повышение доступности жилья.





В настоящее время с территориями России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана граничат 14 областей Казахстана. На приграничных территориях расположено 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек", - сообщается в проекте постановления.





В документе поясняется, что непосредственно в приграничной полосе на расстоянии до 50 км от государственной границы расположено 1283 приграничных сельских населенных пункта, в которых проживает 1,7 млн человек.





Из 1283 приграничных СНП 213 являются опорными, 518 - спутниковыми, 216 - стратегическими и 336 - прочими СНП", - уточняется в проекте.





Кроме того, в приграничных зонах расположено 9 малых городов с населением 220,7 тысячи человек. Это Жаркент, Зайсан, Сарыагаш, Шардара, Шемонаиха, Мамлютка, Булаев, Жетысай и Житикара.





В документе подчеркивается, что приграничные регионы Казахстана имеют разный уровень развития в сравнении с сопредельными регионами приграничных государств.





Так, регионы, граничащие с Кыргызстаном и Узбекистаном, имеют сопоставимый либо превосходящий уровень жизни в сравнении с сопредельными регионами соседних стран.





Регионы Казахстана, граничащие с сопредельными регионами Российской Федерации, также имеют сопоставимый уровень жизни либо незначительно уступают по показателям доходов населения и обеспеченности социальной инфраструктурой.





При этом Казахстан вместе с Кыргызстаном и Российской Федерацией являются членами интеграционного объединения ЕАЭС.





Что касается районов, граничащих с Китаем, они значительно отстают от уровня социально-экономического развития этой страны.





Демографическая ситуация в таких приграничных районах характеризуется сокращением численности населения, то есть отрицательными показателями естественного прироста и миграционным оттоком. Плотность населения в приграничных с КНР районах ниже среднего по стране и составляет в среднем 5,2 человека на один кв. км (среднее по РК - 7). В отдельных отдаленных приграничных районах данный показатель составляет 0,6 чел. на кв. км", - говорится в документе.





Основными причинами миграционного оттока населения из приграничных территорий называют низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, неудовлетворительный уровень качества жизни людей, слабую транспортную доступность (в отдельных районах), а также износ социальной и инженерно-дорожной инфраструктуры.





По итогам 2022 года отрицательное сальдо миграции отмечается в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях. Естественная убыль населения отмечается в приграничных районах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. В Туркестанской, Алматинской и Мангистауской областях наблюдается естественный прирост", - отмечают разработчики.





Они отмечают, что основной отраслью экономики приграничных территорий является сельское хозяйство.





Вместе с тем имеются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как высокие транспортные и логистические расходы, неразвитость дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей общие условия для осуществления предпринимательской деятельности", - пишут создатели документа.





Так, не созданы условия для развития предприятий сельского хозяйства и промышленности с использованием предусмотренных мер государственной поддержки.





Туристическая деятельность в приграничных территориях тоже остается ориентированной преимущественно на внутренний туризм ввиду неразвитости туристских маршрутов и туристской инфраструктуры.





Также в документе указывается, что большая удаленность ряда приграничных районов и неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры является главной причиной их слабой транспортной связанности с центрами экономического роста. Так, в приграничных районах доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 2022 году составила более 6 тысяч км.





Что предлагается сделать для решения проблемы





В концепции представлено видение развития приграничных территорий в будущем - это устойчиво развивающиеся и привлекательные для жизни территории, примыкающие к государственной границе, имеющие хорошую связанность и тесное взаимодействие как с урбанизированными территориями страны, так и с приграничными районами сопредельных стран.





Основными принципами развития приграничных территорий являются:





обеспечение территориальной целостности государства;

реализация потенциала приграничных территорий с учетом их конкурентных преимуществ;

обеспечение равного доступа к государственным услугам и социальным благам для населения приграничных территорий;

приоритетное развитие приграничных территорий и населенных пунктов, имеющих стратегическое значение для государства.





Чтобы расширить финансовую самостоятельность органов местного самоуправления, на IV уровень бюджета будут переданы дополнительные виды налогов и платежей (плата за пользование водными ресурсами; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности (по хранению и реализации алкогольной продукции).





Кроме того, будет рассмотрен вопрос наделения акимов сельских округов дополнительными функциями и полномочиями.





Меры по развитию приграничных территорий будут направлены на создание условий для развития агропромышленного комплекса, промышленности, реализации туристского и транспортно-логистического потенциала, развития малого и среднего предпринимательства, дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры, улучшение демографической ситуации и развитие человеческого капитала", - говорится в документе.