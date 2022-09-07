Приобретать оружие в Казахстане можно будет с 21 года

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с 11 сентября вступят в силу поправки, увеличивающие возрастной ценз для людей, желающих приобрести оружие в личное пользование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборот оружия", подписанный 11 июля 2022 года, вступает в силу с 11 сентября.
Также согласно новым поправкам:
- ужесточается порядок прохождения медосмотра для получения разрешения на оружие. Теперь обязательно прохождение психологических тестов на наличие склонности к насилию и зависимости от игромании;
- вводится аннулирование разрешений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, повторной утери оружия, участия в незаконных митингах, нарушения режима чрезвычайного положения и правового режима, действиям, провоцирующим нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, при прекращении гражданства, вынесении защитного предписания по факту совершения бытового насилия, а также для имеющих медицинские противопоказания к владению оружием;
- вводится обязательство для юридических лиц по хранению оружия в непригодном для стрельбы состоянии;
- лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, а также террористических и экстремистских преступлений, будут пожизненно лишены права на владение оружием.
Кроме того, законом внесен ряд редакционных поправок по вопросам оборота гражданского и служебного оружия.
Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охолощенного, сигнального оружия и его основных (составных) частей и адмответственность за неправомерное применение оружия, в том числе охолощенного, в населенных пунктах.