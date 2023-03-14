Природоохранным инспекторам повысят зарплату на 100%

Их работа часто связана с рисками для жизни и здоровья

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работникам служб государственной лесной охраны, госинспекторам природоохранных учреждений по охране животного мира и водоемов повысят зарплаты в 2 раза.





Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".





Доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, составит до 100%, говорится в документе.





В обосновании к документу говорится, что работа служб государственной лесной охраны, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира связана с повышенными рисками для жизни и здоровья. Они круглосуточно работают в отдаленных населенных пунктах и в лесу, участвуют в тушении лесных и степных пожаров, а также работают с ядовитыми веществами, чтобы защитить леса от вредителей и болезней. Они также часто подвергаются нападкам со стороны нарушителей законодательства.





Всего повысить зарплаты планируется 12 876 сотрудникам. На эти цели из бюджета будет выделено на 2023-2025 годы 38 млрд тенге.





Напомним, осенью прошлого года лесные пожары охватили Костанайскую и Восточно-Казахстанскую области. В Костанайской области лесной пожар удалось ликвидировать лишь спустя 8 дней. Общая площадь горения с момента возникновения составила 43 тысячи гектаров. Экологи считают , что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет. На востоке страны ущерб от пожаров составил свыше одного миллиарда тенге.





В Павлодарской области после проверки, проведенной областной прокуратурой, выяснилось, что в материально-техническом обеспечении деятельности лесных хозяйств имеются существенные недостатки





Изношенность техники составляет 75%. Острым остается вопрос отсутствия профильных специалистов. 69 работников (22%) не соответствуют квалификационным требованиям, в том числе установлены факты использования подложных документов (дипломов) при трудоустройстве (возбуждено 2 уголовных дела). На должность государственных инспекторов "Ертіс орманы" назначаются лица, которые ранее привлекались за совершение уголовных правонарушений, в том числе по фактам кражи леса", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.