В природном резервате "Ертіс орманы" выявлены многочисленные нарушения
Сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства
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Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка деятельности резервата "Ертіс орманы" по вопросу обеспечения пожарной безопасности, соблюдения лесного законодательства и принимаемых мер в сфере охраны, защиты, пользования лесным фондом, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что на протяжении 9 лет "Ертіс орманы" использует устаревший комплексный план организации и ведения лесного хозяйства (лесоустроительный проект), что привело к ненадлежащему государственному управлению лесным фондом. В ходе выборочного обхода территории "Ертіс орманы" прокурорами выявлена незаконная рубка в объеме 331 кубического метра, ущерб от которой составил 4,6 млн тенге (возбуждено 13 уголовных дел)", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлена незаконная заготовка древесины.
Лес вывозится на существующие пилорамы как на территории резервата, так и на сопредельной территории области Абай, тогда как в пределах охранной зоны запрещена установка распиловочных устройств. Ежегодно высаживая лесные культуры, "Ертіс орманы" не достигает планового показателя приживаемости в 70%. Фактически она составляет 30%-46%. Выделенные на эти цели бюджетные средства в размере 1,6 млрд использованы неэффективно", - заявили в прокуратуре.
Также, отметили в ведомстве, имеются существенные недостатки в материально-техническом обеспечении деятельности лесных хозяйств.
Изношенность техники составляет 75%. Острым остается вопрос отсутствия профильных специалистов. 69 работников (22%) не соответствует квалификационным требованиям, в том числе установлены факты использования подложных документов (дипломов) при трудоустройстве (возбуждено 2 уголовных дела). На должность государственных инспекторов "Ертіс орманы" назначаются лица, которые ранее привлекались за совершение уголовных правонарушений, в том числе по фактам кражи леса", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при наличии кредиторской задолженности в 42 млн тенге необоснованно выплачены премии в сумме 35,2 млн тенге
Кроме того, сотрудники "Ертіс орманы" пренебрегают требованиями лесного и противопожарного законодательства, заявили в прокуратуре.
Древесные отходы уничтожаются в пожароопасный период. Подобные действия нанесли ущерб на сумму 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Результаты проверки 14 декабря рассмотрены на совместной коллегии прокуратур Павлодарской и Абайской областей.
Уполномоченным и правоохранительным органам поручено принять необходимые меры по улучшению качества и организации работы, а также сохранению и восстановлению уникального ленточного бора Прииртышья", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" произошел пожар.