Привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку поручил президент главе Минэнерго

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Ерлана Аккенженова о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Ерлана Аккенженова о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли, сообщает Акорда.





В ходе встречи с главой Минэнерго президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.





Особое внимание, по его словам, требует обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами.





Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.





В свою очередь глава МЭ доложил президенту о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год. Глава государства был проинформирован о разработке концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.





Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене. Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газопровода Талдыкорган - Ушарал.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.



