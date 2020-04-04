Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Призывать на специальные сборы будут в первую очередь добровольцев. Об этом на брифинге по разъяснению указа президента РК "О призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил РК" рассказал министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, передает Kazakhstan Today.

Мы будем рекомендовать при призыве отдавать предпочтение тем, кто добровольно решил пройти эти сборы", - сказал Ермекбаев.

По его словам, эта мера направлена прежде всего на эффективную и полноценную защиту здоровья и безопасность населения.

Сборы могут продлиться до трех месяцев, но окончательные сроки будут установлены местными исполнительными органами", - отметил министр обороны.

Он также рассказал, что в период сборов военнообязанные приобретают статус военнослужащих.

Согласно закону, на них распространяются все льготы социального характера", - уточнил Ермекбаев.

Кроме того, за военнообязанным сохраняются его рабочее место и занимаемая должность. За счет государства им будет выплачиваться средняя заработная плата по месту работы, а неработающим будет выплачиваться минимальная заработная плата.

Министр также отметил, что военнообязанные не будут призываться в иные регионы, а только по месту жительств. При этом удаленная работа не освобождает военнообязанного от специальных сборов, но акиматы будут подходить к призыву гибко. Все призывники будут проходить обязательную медкомиссию.

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