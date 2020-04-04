Призывать на специальные сборы будут в первую очередь добровольцев

Мы будем рекомендовать при призыве отдавать предпочтение тем, кто добровольно решил пройти эти сборы", - сказал Ермекбаев.
По его словам, эта мера направлена прежде всего на эффективную и полноценную защиту здоровья и безопасность населения.
Сборы могут продлиться до трех месяцев, но окончательные сроки будут установлены местными исполнительными органами", - отметил министр обороны.
Он также рассказал, что в период сборов военнообязанные приобретают статус военнослужащих.
Согласно закону, на них распространяются все льготы социального характера", - уточнил Ермекбаев.
Кроме того, за военнообязанным сохраняются его рабочее место и занимаемая должность. За счет государства им будет выплачиваться средняя заработная плата по месту работы, а неработающим будет выплачиваться минимальная заработная плата.
Министр также отметил, что военнообязанные не будут призываться в иные регионы, а только по месту жительств. При этом удаленная работа не освобождает военнообязанного от специальных сборов, но акиматы будут подходить к призыву гибко. Все призывники будут проходить обязательную медкомиссию.
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