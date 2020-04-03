Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы, передает Kazakhstan Today.

Постановляю: призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Казахстан поручено организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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