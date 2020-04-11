Система Orphus

Призывникам после спецсборов будут присваивать воинские звания

10.04.2020, 13:48 9937
Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Призывникам будут присваивать очередные воинские звания после специальных сборов. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Серик Бурамбаев, передает Kazakhstan Today.
 

Очередные воинские звания будут присваиваться", - проинформировал Бурамбаев.

 
Но при этом, он обратил внимание, что звания будут присваиваться по итогам прохождения сборов. 
 

Определяет соответствующее командование, и по его ходатайству уже соответствующее решение принимается местными органами военного управления", - уточнил замначальника генштаба ВС РК. 

 
Бурамбаев также сообщил, что добровольцами на специальные сборы могут записаться и женщины.
 

Тут никаких ограничений не. Все это - прерогатива и решение акимата. Если им нужны по соответствующим специальностям девушки, то они могут быть призваны", - пояснил он.

 
Ранее сообщалось, что на призыв военнообязанных на спецсборы обратилось уже более 2 тыс. добровольцев. К настоящему времени удалось призвать на специальные сборы 473 военнообязанных, из них 71 офицер и 402 сержанта и солдата запаса. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая