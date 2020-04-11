Призывникам после спецсборов будут присваивать воинские звания

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Призывникам будут присваивать очередные воинские звания после специальных сборов. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Серик Бурамбаев, передает Kazakhstan Today.

Очередные воинские звания будут присваиваться", - проинформировал Бурамбаев.

Но при этом, он обратил внимание, что звания будут присваиваться по итогам прохождения сборов.

Определяет соответствующее командование, и по его ходатайству уже соответствующее решение принимается местными органами военного управления", - уточнил замначальника генштаба ВС РК.

Бурамбаев также сообщил, что добровольцами на специальные сборы могут записаться и женщины.

Тут никаких ограничений не. Все это - прерогатива и решение акимата. Если им нужны по соответствующим специальностям девушки, то они могут быть призваны", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что на призыв военнообязанных на спецсборы обратилось уже более 2 тыс. добровольцев . К настоящему времени удалось призвать на специальные сборы 473 военнообязанных, из них 71 офицер и 402 сержанта и солдата запаса.

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