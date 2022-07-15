Проектировщикам дорог ужесточили наказание за плохое строительство

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Комитет автомобильных дорог Казахстана ужесточил наказание для организаций, проектирующих строительство дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане в последние годы наблюдается низкое качество проектирования, строительства и реконструкции автодорог. В целом слабо отражаются технические решения, учитывающие климатические особенности района строительства, наличие материалов, подходы к мостам и искусственным сооружениям. Кроме того, во многих случаях проектировщики не предусматривают использование существующих конструкций дорожных одежд при реконструкции дорог", - отметили в комитете.
По его информации, проектные организации часто пренебрегают внедрением инноваций, обеспечивающих высокий уровень безопасности участников дорожного движения и долговечность дорожных конструкций.
Многие проектные решения являются шаблонными и не учитывают последние научные достижения АО "КазДорНИИ". Проектировщики предпочитают "проверенные" типовые решения, которые легко доказать без необходимости представления дополнительных обоснований", - подчеркнули в ведомстве.
В этой связи КАД МИИР РК ужесточил наказание проектных организаций вплоть до их включения в перечень недобросовестных поставщиков и отзыва аттестатов экспертов.