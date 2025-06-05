Профилактика детского суицида: внесены поправки в комплексный план по защите детей от насилия

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании в мажилисе озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.





Глава ВАП проинформировал, что по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены:





финансовые нарушения на 741 млн тенге;

неэффективное использование средств на 32 млрд;

потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.





По его словам, материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 - в правоохранительные органы.





Смаилов сообщил, что объем фармацевтического рынка РК в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом он на 84% представлен продукцией иностранного производства. За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.





Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге", - заявил глава ВАП.





За последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за 5 лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.





Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое - с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", - указал председатель ВАП.





Он также отметил, что воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.





Кроме того, Смаилов обратил внимание, что слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. К примеру, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда.





Здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Вместе с тем он обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны.





Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.





Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках.





Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 года.





Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат.





Несвоевременные контракты и срывы графиков поставок нарушают непрерывность лечения пациентов. В 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи. Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет. В 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата "СТ-KZ", что за три года составило 258 млрд тенге.





Затраты на логистику за 3 года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Это также отражается на себестоимости лекарств.





Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности либо не предусмотренных протоколами лечения.





Вместе с тем аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.





Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", - отметил Алихан Смаилов.





В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям.





Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения. ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", - заключил Алихан Смаилов.



