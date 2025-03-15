В Казахстане примут программу защиты детей от бытового насилия
В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений", -сказал президент.
Считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы "Дети Казахстана", - заявил Токаев.
В прошлом году в школах была запущена программа "Біртұтас тәрбие". Ее принятие - это только начало, теперь этот документ необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта - воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции "Адал азамат". Я полностью поддерживаю предложение членов Курултая назвать данную программу "Адал азамат", - сказал глава государства.
Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом - одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
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В ЗКО отремонтировали 18 гидротехнических сооружений
Ремонт еще одного объекта завершится к апрелю этого года
Уральск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 18 гидротехнических сооружений отремонтировали для подготовки к паводкам, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
“В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю этого года”, - проинформировали в ведомстве.
Также завершен ремонт трех водохранилищ и двух плотин.
Кроме того, впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. Отмечается, что помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.
"Областной филиал "Казводхоза" провел работу по обеспечению свободных емкостей на водохранилищах региона. Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России", - добавил директор филиала "Казводхоз" по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Токаев подписал новый Бюджетный кодекс Казахстана
Первый блок новелл кодекса направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что обеспечено положениями о государственных финансах", - отметили в пресс-службе.
Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ. Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов", - проинформировали в пресс-службе.
Лимиты предоставления госгарантий, поручительств государства, лимиты правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимиты внешнего долга субъектов квазигоссектора будут рассматриваться парламентом и утверждаться законом о бюджете. Четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег. В кодексе установлены основные положения дивидендной политики государства в отношении субъектов квазигосударственного сектора", - заявили в Акорде.
Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми президентом. Введен запрет на размещение средств фонда во внутренние финансовые инструменты, что исключает их внебюджетное использование. Целевой трансферт из Национального фонда может быть использован только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, введены соответствующие критерии. Шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора. Уполномоченными органами будет осуществляться прогноз, мониторинг и оценка долговых обязательств государственного сектора. Лимит внешнего долга квазигосударственного сектора будет устанавливаться законом о республиканском бюджете", - сообщили в пресс-службе.
В Уральске началось строительство дамбы по берегу Урала
АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества
Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания", - говорится в сообщении ведомства.
Легальный оборот цифровых активов: Токаев поручил принять меры
Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. И здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна. Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений", - заявил он.
Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау", - сообщили президент.
Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Деструктивные течения, дезинформация, оскорбления и мошенничество в соцсетях - Токаев поручил бороться с проблемами общественности
Есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий", - поручил Токаев.
В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии - консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям", - подчеркнул он.
Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников. Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений (...) Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Дискуссию надо завершить - Токаев высказался о переходе на единый часовой пояс
Теперь что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс. Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и тем более не следует политизировать данный вопрос", - заявил он.
Организации временного пребывания для освобожденных из колоний появятся в Казахстане
Организации временного пребывания создаются для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации, а также для жертв торговли людьми и бытового насилия", - говорится в документе.
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