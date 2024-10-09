Профинансированные более чем на 900 млн тенге фильмы не вышли в прокат в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы проведена проверка состояния законности при освоении бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино за 2019-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлены факты неэффективного финансирования национальных фильмов, выраженных в отсутствии экономической целесообразности их финансирования. В период 2019-2021 годы кинофильм "Выбор" профинансирован на всех этапах его производства в полном объеме на сумму 500 млн тенге. Однако, несмотря на полную государственную поддержку, указанный фильм так и не вышел в прокат. Тогда как, согласно пункту 1 статьи 12 закона РК "О кинематографии" государственная финансовая поддержка предоставляется для организации производства, проката и показа национальных фильмов и связанных с этим мероприятий, а также продвижения национальных фильмов за рубежом", - проинформировали в прокуратуре.
Более того, по данным ведомства, не получено прокатное удостоверение к данному фильму.
Таким образом, государство лишено возможности получения 20% доли дохода от проката и показа фильма, предусмотренного законодательством", - добавили в прокуратуре.
По информации ведомства, аналогично не вышел в прокат фильм "Тырналар", профинансированный на сумму 421 млн тенге.
С 2019 года не внедрена в действие единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов, которая позволила бы отслеживать статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны, а также по бюджету фильма. Отдельные нарекания вызывает работа Экспертного совета, которым проводится не объективный отбор кинопроектов, более того установлены факты, где продюсеры, режиссеры, актеры, учредители кинокомпаний одновременно являлись членами Экспертного совета, и в последующем проект получил финансирование, что противоречит постановлению правительства РК №113 от 15 марта 2019 года", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что результаты проверки свидетельствуют о том, что несмотря на оказываемую огромную государственную финансовую поддержку, ожидаемые цели и задачи не достигнуты.
По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, а также заместитель председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", - проинформировали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Минкультуры Казахстана определило приоритетные темы фильмов, которые получат господдержку.