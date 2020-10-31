Прокуратурой Алматы предотвращен факт взыскания мнимой задолженности по зарплате в размере 1,8 млрд тенге

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - По иску прокуратуры Алмалинского района Алматы предотвращен факт взыскания мнимой задолженности по заработной плате в размере 1,8 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

23 декабря 2019 года нотариус И. своей исполнительной надписью взыскала с ТОО "К" в пользу М. задолженность по зарплате в размере 1 805 097 937 тенге. Анализ показал, что сам М. являлся 100%-ным учредителем указанного ТОО с ежемесячной зарплатой свыше 40 млн тенге. Несмотря на сомнительность сделки и наличия судебного решения Медеуского суда от 16 августа 2019 года, которым М. во взыскании зарплаты отказано, нотариус совершил незаконную исполнительную надпись (в последующем возбуждено исполнительной производство)", - сообщили в городской прокуратуре.

Согласно статье 100 закона РК "О реабилитации и банкротстве", погашение заработной платы является первоочередным обязательством работодателя и имеет преимущество перед другими кредиторами.

Прокуратурой установлено, что ТОО "К" имело крупную задолженность перед другими предпринимателями. Таким образом, М. пытался вывести денежные средства путем образования мнимой задолженности и уклониться от исполнения своих обязательств", - проинформировали в ведомстве.

Решением Алмалинского районного суда №2 от 12 мая 2020 года иск прокуратуры удовлетворен, исполнительная надпись признана незаконной и отменена (решение вступило в законную силу 10 августа 2020 года).

За допущенные нарушения законности в отношении нотариуса вынесено частное определение, которое в настоящее время находится на рассмотрении", - отметили в прокуратуре города Алматы.

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