Процесс формирования и утверждения партийных списков AMANAT прозрачен - Бейсенбаев

Фото: пресс-служба AMANAT

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев озвучил процесс выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней от партии. Об этом он - Исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев озвучил процесс выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов всех уровней от партии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба партии.





Партия AMANAT готова к предстоящим выборам, и буквально вчера началась работа по отбору кандидатов, отметил Елнур Бейсенбаев. Так, партия AMANAT будет выдвигать 98 кандидатов в депутаты мажилиса и 3415 кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней.





Нашим преимуществом является то, что среди 7 официально зарегистрированных партий только AMANAT располагает работающей сетью филиалов во всех районах нашей страны. Помимо 249 районных филиалов, действует порядка 4 тысяч первичных партийных организаций, которые являются опорой нашей партии", - написал он.





Первичные партийные организации AMANAT во всех регионах страны уже начали отбор делегатов на региональные партийные конференции, которые пройдут в ближайшее время. Этим делегатам предстоит решить, кто войдет в партийные списки на выборах в городские и областные маслихаты, а также тех, кого партия поддержит в качестве одномандатников.





Кроме того, Елнур Бейсенбаев сделал акцент на прозрачности процесса формирования и утверждения партийных списков и одномандатников. Также он перечислил принципы, которых придерживается партия AMANAT при отборе кандидатов.





Это представительство и открытость, справедливость, обновление. Для партии главное, чтобы кандидаты выражали и защищали интересы общества, могли аргументировано артикулировать по проблемам. Каждый кандидат, независимо от того, избирается он по партийному списку или по одномандатному округу, должен быть профессионалом своего дела и обладать авторитетом среди людей, эффективно отстаивать интересы своих избирателей. Мы уверены в своих силах и готовы к конкурентной борьбе", - подчеркнул исполнительный секретарь.



