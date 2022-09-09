Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Смаилов

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Костанайской области и других регионах страны, а также материально-технического укрепления подразделений и служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов", - сообщает пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр отметил, что ответственным госорганам нужно провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.

Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", - сказал Смаилов.

Он также поручил проработать вопросы увеличения зарплаты и иные меры социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты во всех регионах, а также премирования работников, задействованных в ликвидации пожаров в Костанайской области.

При этом, по его мнению, ответственным госорганам необходимо пересмотреть алгоритмы действий и взаимодействия при ликвидации крупных ЧС.

В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание", - отметил премьер.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что для строительства 91 нового дома для потерявших жилье граждан в селе Аулиеколь определен земельный участок площадью 12 гектаров. Будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров. При этом к земельным участкам проведут необходимую инфраструктуру (водо-, газо-, электроснабжение) и подъездные пути. 12 местных подрядных организаций уже начали строительно-монтажные работы.

Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома", - подчеркнул Смаилов.

Он также поддержал предложение по повышению зарплаты работникам лесных хозяйств, а также дал ряд поручений по восстановлению лесного массива.





В настоящее время природный пожар в Костанайской области локализован





Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.





Между тем пожары продолжают тушить в Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс.















