В ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс

Фото: Акимат ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал на месте борьбы с пожаром в районе Алтай, где продолжается борьба с пожаром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день в области сложилась непростая ситуация, касающаяся пожарной опасности, ей присвоен пятый класс. Буквально недавно был потушен пожар в Зайсанском районе, уже сутки пожарные ведут борьбу с огнем неподалеку от озера Маркаколь. Здесь огонь удалось локализовать и не допустить его распространения к населенным пунктам. Ситуация находится на постоянном контроле", - сказал глава региона.
По его словам, все силы местных спасателей, местных исполнительных органов и лесничеств ведут напряженную борьбу с огнем на труднодоступной сопочной местности в районе Алтай. Здесь для ликвидации пожара используют авиацию: вертолеты МИ-8 и самолет АН-24.
Отмечу, что угрозы для населения нет, эвакуация не планируется", - сказал Ахметов, уточнив, что площадь пожара составляет 700 гектаров.
Аким рассказал, что борьба с огнем на площади 4 гектара также продолжается в Глубоковском районе, в поселке Каменный карьер. Задействовано более 500 человек, среди которых не только спасатели, но и представители местных исполнительных органов и бойцы Нацгвардии. На месте работает 50 единиц техники, полицейские осуществляют патрулирование трассы.
Я обращаюсь ко всем жителям региона: сейчас сложилась очень пожароопасная ситуация, которая усугубляется жаркой погодой, поэтому очень важно не разводить костры и быть предельно осторожными в обращении с огнем, особенно на открытой местности. Сейчас только ответственное отношение позволит предотвратить пожары и не допустить жертв и разрушений", - добавил глава региона.