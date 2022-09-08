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Природный пожар в Костанайской области локализован

07.09.2022, 16:15 20811
Природный пожар в Костанайской области локализован
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ - В оперативном штабе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан объявлена локализация по природному пожару в Аулиекольском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщают "Костанайские новости", проливку мест локализованных очагов, а также горельника будут обеспечивать подразделения региона. 
 
Для оказания помощи до 10 сентября 2022 года включительно остается группировка Акмолинской области 50 человек личного состава 8 единиц техники. 
 

Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, за исключением инженерной техники личного состава РГК "Восток", который будут проводить опашку до 7 сентября, а также остаются 50 человек личного состава полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области", - добавили в оперштабе. 

 
Ранее сообщалось, что в Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших. 
 

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В электрических сетях KEGOC произошло второе отключение за день

07.09.2022, 20:32 13616
В электрических сетях KEGOC произошло второе отключение за день
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - 7 сентября в 18.58 повторно отключилась воздушная линия (ВЛ) 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг, по которому осуществляется энергоснабжение Южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии, сообщает АО "KEGOC".
 
Предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики 295 МВт.
 
В 19.22 подано напряжение на ВЛ, в 19.24 ВЛ включена в транзит. Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Предварительная причина отключения - степной пожар. 

Напомним, 7 сентября в 15.38 отключилась ВЛ 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг.
 

В Актобе на пешеходном переходе водитель сбил насмерть пенсионерку

07.09.2022, 18:51 16281
В Актобе на пешеходном переходе водитель сбил насмерть пенсионерку
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - 7 сентября в 13.45 35-летний водитель Nissan Almera на пересечении улиц Кунаева и Кулумбетова сбил на пешеходном переходе 63-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю внучку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а девочку доставили в ОДКБ Актобе. После оказания первой медицинской помощи ребенка отпустили домой, сообщает Polisia.kz
 
На данный момент проводятся следственные действия по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". 
 
Водитель водворен в ИВС УП Актобе.
 

Более 70 человек погибли в результате землетрясения в провинции Сычуань

07.09.2022, 18:22 17451
Более 70 человек погибли в результате землетрясения в провинции Сычуань
Фото: russian.people.com.cn
ПЕКИН. 7 СЕНТЯБРЯ - 74 человека погибли и 26 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в понедельник в уезде Лудин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили местные власти в среду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 21.00 вторника жертвами стихии в Ганьцзы-Тибетском автономном округе стали 40 человек, 14 человек пропали без вести и 170 получили травмы. В городе Яань сообщили о 34 погибших, 12 пропавших без вести и 89 получивших травмы, сообщает "Синьхуа".
 
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в понедельник в 12.52 по пекинскому времени, сообщил в тот же день Китайский центр сейсмологических сетей.
 
В пострадавших от стихии районах продолжаются поисково-спасательные работы.

 

Из-за степного пожара в электрических сетях KEGOC произошла авария

07.09.2022, 17:42 18816
Из-за степного пожара в электрических сетях KEGOC произошла авария
Фото: facebook/АО KEGOC
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Аварийные нарушения произошли сегодня в электрических сетях АО "KEGOC" (транзит Север - Юг), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 сентября 2022 года в 15.38 отключилась ВЛ 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг, по которому осуществляется энергоснабжение Южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. Противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии", - сообщили в компании.

 
Отмечается, что предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики составил 615,9 МВт, в том числе:
 
  • Алматинская область 180 МВт,
  • Жетысуская область 60 МВт 
  • Карагандинская область 182 МВт,
  • Улытауская область 13 МВт,
  • Туркестанская область 36,4 МВт,
  • Жамбылская область 144,5 МВт.
 

В 15.59 ВЛ включена в работу, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - проинформировали в KEGOC.

 
Сообщается, что предварительная причина отключения - степной пожар.
 

Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного ДЧС

07.09.2022, 17:41 19321
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ДЧС Нур-Султана, инцидент произошел 5 сентября. 
 

Подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что на проспекте Туран, 19, БК "Керемет", люди застряли в лифте", - сообщили в департаменте. 

 
По прибытии спасателей установлено, что дверь лифта не открывается. Приступив к проведению аварийно-спасательной операции, дверь лифта вскрыли, в итоге спасено 8 человек. 
 
Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что "лифт с пассажирами упал в общественной бане в Нур-Султане". 
 

6 сентября в бане "Керемет" сорвался лифт с пассажирами и с открытыми дверями", - пишет kris.p.astana. 


В ДЧС факт падения подтверждать отказались.


 

Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО

07.09.2022, 13:43 24001
Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Пятилетний ребенок забрался в старый холодильник и скончался от удушья в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать", - сообщает Polisia.kz

 
По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.
 

Женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть", - сообщает ведомство. 

 
Причиной смерти стала механическая асфиксия. 
 

Холодильник имеет автоматическую систему запора. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", - объяснили в полиции.

 

В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе

07.09.2022, 11:28 27816
В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог на Кок-Тобе. Полиция разыскивает подозреваемого, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено, информирует Polisia.kz.

 

Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, пожар на Кок-Тобе в Алматы разгорелся вчера вечером. Горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. В 20.35 пожар ликвидирован.
 

В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа

07.09.2022, 09:51 22866
В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа
ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре двухлетний ребенок после падения с высоты 8-го этажа находится в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил в 11.17. Уже через 4 минуты бригада медиков была на месте происшествия, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, малыш прооперирован, внутреннее кровотечение удалось остановить. Ребенок находится в отделении реанимации. По словам медиков, его состояние крайне тяжелое, критическое. 

Ранее сообщалось о том, что в Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
 

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