Природный пожар в Костанайской области локализован

Фото: МЧС РК
Как сообщают "Костанайские новости", проливку мест локализованных очагов, а также горельника будут обеспечивать подразделения региона.
Для оказания помощи до 10 сентября 2022 года включительно остается группировка Акмолинской области 50 человек личного состава 8 единиц техники.
Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, за исключением инженерной техники личного состава РГК "Восток", который будут проводить опашку до 7 сентября, а также остаются 50 человек личного состава полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области", - добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших.