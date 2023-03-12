Провести ревизию всех фармпредприятий поручил Смаилов

Сейчас доля производства отечественных препаратов равна 28%, а в будущем ее планируется довести до 50%

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения учесть в дорожной карте озвученные в правительстве предложения по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%, сообщает - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения учесть в дорожной карте озвученные в правительстве предложения по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%, сообщает пресс-служба главы кабмина.





По словам Смаилова, за последние несколько лет фармацевтическая отрасль Казахстана показывает устойчивый рост: расширяется ассортимент и увеличиваются объемы выпускаемых препаратов. В то же время их доля пока растет медленно, сейчас она равна 28%.





Это говорит о том, что нужен стабильный ежегодный прирост производства. В этой связи необходимо провести ревизию всех фармацевтических предприятий. Мы должны четко знать потенциал их развития и возможности по наращиванию мощностей", - сказал премьер.





Он обозначил важность заключения долгосрочных договоров по жизненно важным лекарственным средствам и медицинским изделиям.





Особое внимание требуется уделить препаратам для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого сначала следует утвердить перечень таких лекарственных средств с учетом потребности на ближайшие годы", - подчеркнул глава правительства.





Он добавил, что все рассмотренные меры должны быть отражены в соответствующей дорожной карте до 2029 года, которую нужно утвердить в месячный срок.





В свою очередь министр здравоохранения РК Ажар Гиният на сегодняшнем совещании доложила, что в целях повышения качества медпомощи на селе в ноябре прошлого года был утвержден нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого в регионах планируют построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 медпункта, 242 фельдшерско-акушерских пункта и 160 врачебных амбулаторий.





Кроме того, планируется модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы (в 2024 году - 7, в 2025 году - 25) с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации и реабилитации, а также с оснащением аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.д. Параллельно с этим будет осуществляться подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения", - сообщается в информации.





Алихан Смаилов подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в текущем году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.





В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт", - поручил премьер.





Он также указал на необходимость к 1 апреля завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая - подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. С открытием строительного сезона всем регионам нужно приступить к реализации проектов.





Вместе с тем он добавил, что для своевременной реализации запланированных мер требуется оперативно подвести инженерные коммуникации и дороги до участков строительства, заключить договоры с подрядчиками.





По словам Алихана Смаилова, следует заранее предусмотреть и обеспечение новых медицинских объектов кадрами, в частности предоставить им полный пакет мер социальной поддержки.





Хочу отметить, что каждый этап реализации национального проекта будет четко отслеживаться в рамках системы проектного управления", - сказал он.



