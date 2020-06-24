Проявившие отвагу на передовой борьбы с коронавирусом граждане награждены медалью "Халык алгысы"

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - В рамках общенационального онлайн-форума "BIZ BIRGEMIZ" проявившие отвагу на передовой борьбы с коронавирусом граждане награждены специальной медалью "Халык алгысы", учрежденной президентом Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В рамках общенационального онлайн-форума "BIZ BIRGEMIZ" ряд граждан, проявивших отвагу на передовой борьбы с коронавирусом, был награжден специальной медалью "Халык алгысы", учрежденной президентом Казахстана. Также для увековечивания героизма наших граждан в столице будет воздвигнут памятник", - сообщила пресс-служба Акорды.

Медалью по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Среди них: заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Тимур Лесбеков, президент Республиканской федерации "Nomad MMA" Гаджи Гаджиев, а также председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким. Всего по стране были награждены 60 врачей и 39 полицейских, 30 военнослужащих, 41 волонтеров и 34 мецената.





Помимо этого, медаль вручили 38 деятелям культуры и образования и 25 представителям СМИ. Медали получили руководитель клуба "Добряков" Гульмира Абдрашева, меценат, общественный деятель Оралбек Ботбай, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, нейрохирург главного военного госпиталя Ержан Рыскалиев, а также инспектор департамента полиции города Нур-Султана Артур Болтабеков, волонтер Абзалбек Султанбек, победитель государственной программы "100 новых лиц Казахстана", член коалиции за зеленую экономику и развитию технологий Амир Куат, эксперт молодежного крыла "Жас отан" Хафиз Аян, сообщает Inform.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что все страны мира, в том числе Казахстан, противостоят пандемии коронавируса. В связи с этим государством приняты беспрецедентные меры.

Для борьбы с коронавирусом из бюджета выделены значительные средства. Малообеспеченным семьям были розданы продукты питания. Для малого и среднего бизнеса предоставлен ряд льгот. По инициативе Елбасы из фонда "Біргеміз" выделены значительные средства и оказывается реальная помощь нуждающимся. Эта работа активно ведется партией "Нур Отан". Все это свидетельствует о нерушимости нашего единства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в ходе форума выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим соотечественникам.

Глава государства указал на важность ответственного отношения к пандемии и вновь призвал граждан внимательно относиться к собственному здоровью, проявить заботу о родных и близких.

Подчеркнув, что нашему народу традиционно присущи такие ценности, как солидарность, стойкость и сочувствие, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медицинских работников, полицейских, военных, волонтеров, государственных служащих, журналистов, а также благотворителей.

Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи! Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию", - заявил президент.

Глава государства сообщил, что в Казахстане на 100 тысяч граждан выявлено 80 с небольшим заболевших, согласно мировой статистике это является средним показателем. Заболевшие получают качественное, эффективное лечение. За самоотверженную работу группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями.

Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу правоохранительных органов.

Стабильность и спокойствие в обществе зависят от безупречной деятельности полиции. Сегодня вы следите за соблюдением карантинных мероприятий и несете службу на постах. Это нелегкий труд. Есть случаи, когда общество подвергает вас критике. Однако большая часть стражей порядка добросовестно относятся к своей службе", - отметил президент.

По его словам, после отмены режима чрезвычайного положения граждане расслабились, произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания, отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Поэтому Правительство вновь усилило карантинные меры. Однако всё это не повод для упаднических настроений, для депрессии. Страна должна продолжать жить полной жизнью, считает глава государства.

По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели и поэты говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством. Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу. В каждом кризисе существует новая возможность. Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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