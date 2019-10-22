Проживающего в трехэтажном коттедже получателя АСП выявили в Караганде

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В ходе проверки правомерности назначения адресной соцпомощи (АСП) управлением координации занятости и социальных программ Карагандинской области в числе получателей АСП выявлена семья, которая проживает в трехэтажном коттедже, передает Kazakhstan Today.

Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асем Жунусбекова сообщила о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Карагандинской области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов и предоставление недостоверной информации о материальном положении и жилищно-бытовых условиях.

"Так, многодетная семья из города Караганда, воспитывающая 8 детей, подала заявление на назначение АСП в мае 2019 года. Семье была назначена ежемесячная соцпомощь в размере 105 тыс. 843 тенге на общую сумму 2 млн 339 тыс. 688 тенге. При проверке правомерности назначения АСП силами нашего управления было выявлено, что семья проживает в трехэтажном коттедже, общая площадь которого намного превышает 100 квадратных метров. Более того, семья имеет автомашину, то есть живет в достатке. Этой семье был произведен перерасчет, в результате чего им было отказано в получении АСП", - рассказала Асем Жунусбекова.

По ее словам, в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые карагандинцы пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации. К примеру, в ходе обхода получателей АСП выявлена семья, указавшая ложный адрес проживания, которой назначена ежемесячная выплата в размере 108 тыс 882 тенге на общую сумму 1 млн 306 тыс. тенге. На самом деле семья проживает в двухэтажном коттедже с дорогим ремонтом, имеет в частной собственности автомашину.

Всего по Карагандинской области 92 семьям приостановлена и 890 семьям прекращена выплата адресной соцпомощи. 1621 семье произведены перерасчеты.

Напомним, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что около 74 тыс. получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах. В этой связи Министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение закона РК "О государственной адресной социальной помощи". Работа в данном направлении продолжается.

Как сообщалось ранее, 7 октября на заседании правительства РК министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов презентовал новые механизмы оказания АСП , которые планируется внедрить в Казахстане с 1 января 2020 года.

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