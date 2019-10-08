Новое госпособие многодетным семьям предложило ввести Минтруда

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Новое госпособие многодетным семьям предложил ввести министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах - от 42 500 до 73 375 тенге. Адресная социальная помощь должна оказываться тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и не может самостоятельно выйти из нее", - сказал министр на заседании правительства РК.

Он пояснил, что около 60% малообеспеченных детей - это дети из многодетных семей (56,5%). В этой связи предложено вывести из состава семей получателей АСП детей, предоставить им государственную поддержку независимо от дохода, что станет признанием авторитета многодетных матерей и повысит их материальное благополучие, пишет primeminister.kz

Напомним, сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены новые подходы к оказанию адресной социальной помощи (АСП) на основе принципов прозрачности, справедливости и мотивации к труду.

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