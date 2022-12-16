Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу

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Казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован проект указа президента "Об утверждении Информационной доктрины РК".





В проекте указа сказано, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.





Также в документе сказано, что печатные СМИ, телевидение и радио теряют популярность в Казахстане. Сегодня всего чуть более 9% граждан называют печатные издания своим основным источником информации. Стоит отметить, что чем старше человек, тем чаще читает печатные СМИ. Основная аудитория печатных СМИ это люди в возрасте 50-55 лет, проживающее преимущественно в сельской местности.





При этом информация, публикуемая в газетах, теряет свою актуальность по причине несвоевременной доставки газет и журналов читателям. Плюс к этому рост цен на типографские услугу, газетную бумагу усугубляет положение газет.





В этой связи авторы доктрины отмечают, что казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами. Заметна положительная динамика роста контента на государственном языке, и в среднесрочной перспективе этот тренд будет только усиливаться.





Краеугольным камнем государственной информационной политики является работа телевидения в регионах. В разрезе регионов отмечается большой разрыв в уровне популярности регионального телевидения на местах. В связи низким уровнем монетизации и отсутствием качественного контента региональные телеканалы не пользуется популярностью среди населения. Коммерческие проекты пользуются популярностью в ряде республиканских каналов (аудитория, частота и иные факторы), тогда как региональные телеканалы практически не имеют альтернативного финансирования", - говорится в документе.





Авторы доктрины подчеркивают, что интернет-СМИ стали позиционироваться в основном в качестве новостных агрегаторов, что породило недоверие со стороны читателей, а также способствовало их миграции в социальные медиа.





Анализ развития информационного пространства РК показывает наличие некоторой уязвимости отечественной информационной среды от внешнего деструктивного воздействия, которая негативным образом влияет на ценностно-идеологические установки граждан и несет угрозу внутриполитической стабильности", - говорится в доктрине.



