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Путин поздравил Назарбаева с днём рождения

06.07.2021 6886
Путин поздравил Назарбаева с днём рождения
Фото: сайт gazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент России пожелал Елбасы крепкого здоровья, счастья и новых достижений в многоплановой государственной деятельности, сообщается на сайте elbasy.kz. 
 
Путин отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном.
 
При этом российский лидер подчеркнул, что Первый Президент продолжает вносить свой уникальный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов Казахстана и России, а также углубление и расширение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
 
Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые слова, обратив внимание на то, что казахстанско-российское сотрудничество носит добрососедский и доверительный характер, служит ярким примером межгосударственных отношений.
 

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