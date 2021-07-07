Путин поздравил Назарбаева с днём рождения

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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Президент России пожелал Елбасы крепкого здоровья, счастья и новых достижений в многоплановой государственной деятельности, сообщается на сайте elbasy.kz.

Путин отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном.

При этом российский лидер подчеркнул, что Первый Президент продолжает вносить свой уникальный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов Казахстана и России, а также углубление и расширение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые слова, обратив внимание на то, что казахстанско-российское сотрудничество носит добрососедский и доверительный характер, служит ярким примером межгосударственных отношений.

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