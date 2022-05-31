В дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" назначен новый гендиректор

Фото: АО НК QazaqGaz

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Решением совета директоров АО "НК "QazaqGaz", генеральным директором ТОО "Амангельды газ" назначен Алмас Куандыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алмас Куандыков уроженец Атырауской области. Высшее образование получил в Университете Талса (США), является инженером-нефтяником. Проходил ряд стажировок и курсов по повышению квалификации в ExxonMobil и Shlumberger, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".

Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности инженера-разработчика в компании Statoil в Норвегии, затем работал в международной компании ExxonMobil (Хьюстон, США) в должности инженера-разработчика.

В 2013 году, вернувшись в Казахстан, продолжил работу на проекте "Кашаган" на разных должностях в компании "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" (NCOC) - инженером-разработчиком, ведущим инженером по техническим и бизнес-вопросам, координатором по экспорту серы.

В период с 2019 по 2022 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" по направлению крупных проектов на должности заместителя директора департамента неоперационных добывающих активов. Последние два года курировал проекты "Кашаган" и "Карачаганак".