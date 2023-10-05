Работников ЦОНов наделят ответственностью за утечку данных

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимы Алматы Ерболат Досаев и Алматинской области Марат Султангазиев провели совещание местного совета агломерации в Конаеве и обсудили перспективы развития Алматинской агломерации на ближайшие пять лет, сообщили в акимате Алматы.





Комплексный план развития должен синхронизировать и сбалансировать развитие жилой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в регионе. Для нас важна транспортная доступность для жителей агломерации, чтобы люди могли свободно добираться до города. Поэтому развитие транспорта должно идти с учетом охвата всех территорий, до и после БАКАД. Также в планах - создание точек притяжения. Это производства с созданием рабочих мест и соответствующих условий для проживания", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.





Разработка проекта КПР стала возможной благодаря принятому в январе 2023 года закону "О развитии агломераций". Разработчиками проекта КПР являются ТОО "НИИ Алматыгенплан" и управление архитектуры и градостроительства Алматинской области.





Развитие Алматинской агломерации является стратегически важным приоритетом для обеспечения устойчивого экономического и социального развития региона", - сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев, отметив значимость Алматинской агломерации в масштабе страны. Доля агломерации в территории Казахстана составляет 0,61%, в населении страны - 17%, в экономике страны составляет 21,3%.





В проекте КПР предусматривается строительство доступного жилья и социальных объектов, создание качественной инженерной инфраструктуры и др.





Особое внимание в проекте уделено вопросам улучшения транспортных связей между городом и областью в рамках разрабатываемого мастер-плана развития транспортного каркаса Алматы, который коррелируется с проектом КПР. Мастер-планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие транспортных сетей, в том числе общественного транспорта, повышение качества железнодорожных перевозок.





Для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон будут организованы новые маршруты. Также запланировано строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые позволят быстро и комфортно перемещаться по региону. Это увеличит пропускную способность магистральных дорог и привлекательность общественного транспорта.





Для развития промышленного кластера и организации новых мест предусмотрено создание малых промышленных парков, расширение индустриальной зоны, передислокация производств на территорию области.





Кроме того, в проекте КПР уделено внимание развитию внутреннего туризма. Агломерация включает горный туристический кластер от Тургеня до Каскелена.





В ходе рабочей встречи с целью повышения эффективности и прозрачности бюджета, исключения дублирования расходов и сокращение непродуктивных трат принято решение о сокращении числа мероприятий в рамках проекта КПР с 245 до 174. Финансирование проекта планируется вести как в рамках республиканского и местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций.





По итогам совещания акимами определены дедлайны - до конца октября текущего года проект КПР будет направлен на согласование в маслихат Алматы и Алматинской области. По поручению главы государства данный документ будет представлен на рассмотрение и утверждение правительства Республики Казахстан до конца 2023 года.





Как уточнили в акимате, в местный совет агломерации вошли депутаты маслихатов, независимые эксперты, заместители акимов Алматы и Алматинской области, курирующие вопросы градостроительства, архитектуры, транспорта, предпринимательства, социальной и финансовой сфер.





Агломерация - это компактное скопление населенных пунктов вокруг одного или нескольких крупных городов. В Алматинскую агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, 31 сельский округ и порядка 98 населенных пунктов, в которых проживают порядка 3 млн человек. Территория агломерации охватывает 2 административно-территориальные единицы (Алматы и Алматинскую область), которые имеют собственные региональные планы развития и другие программы государственного планирования.





Напомним, в начале года президент подписал закон "О развитии агломераций". Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.



