Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Работы по разработке ТЭО на строительство АЭС в Казахстане не ведутся, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.





Официальный представитель министерства энергетики РК Нурлыбек Женисбек заявил, что информация, ранее опубликованная в южнокорейских СМИ, не соответствует действительности.

"В настоящее время работы по разработке технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане не ведутся. Международный тендер на участие в проекте строительства АЭС в Казахстане не проводится. И не планируется. Решительно заявляем, что любые решения по развитию энергетического сектора будут приниматься только в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом мнения населения, о чем также заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в городе Семее 26 апреля текущего года", - сказал Женисбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства