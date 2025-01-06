05.01.2025, 12:26 60911
Расходы на социально-трудовую сферу в 2025 году превысят 6 триллионов тенге
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году выросли на 14% и составят более 6 трлн 108 млрд тенге, это на 748,7 млрд тенге больше расходов 2024 года.
97,9% предусмотренных расходов, или 5 трлн 982 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 262 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить порядка 2,5 млн пенсионеров (с ростом численности на 77,8 тыс.), 1 трлн 720 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек. Оставшиеся средства будут направлены на реализацию мер содействия занятости населения, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации, повышение оплаты труда гражданских служащих и др", - сообщает пресс-служба правительства.
На сегодня за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.
В 2024 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 261 млрд тенге для 4,5 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий", - уточнили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все взятые Министерством труда и социальной защиты населения РК обязательства по социальным выплатам выполнены своевременно и в полном объеме.
В 2024 году на социальные выплаты было направлено 5,3 трлн тенге, что составило 22% от общего объема расходов бюджета страны.
Ранее сообщалось, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
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06.01.2025, 14:42 2101
Запускавшего фейерверки из автомобиля водителя накажут в Жамбылской области
Ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)
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Тараз. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запускавшего ночью фейерверки из салона авто мужчину привлекли к ответственности в Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.
В ходе мониторинга камер видеонаблюдения зафиксировано грубое нарушение на одной из центральных улиц Меркенского района. Водитель в 03.00 закрепил пиротехнику на багажнике авто и запустил ее, находясь на полном ходу", - рассказали в полиции.
28-летнего нарушителя накажут по статье 436 КоАП РК "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах". Ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).
06.01.2025, 14:05 4746
Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече со студентами Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева высказался по поводу эпидемии метапневмовируса в Китае, которая вызвала обеспокоенность в обществе.
Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", - считает президент.
В беседе он также коснулся темы цифровизации и развитии искусственного интеллекта в стране. По его словам, эти передовые технологии будут внедряться во все сферы. Президент подчеркнул, что возлагает на молодежь особые надежды.
Во время визита в дом студентов глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2656 мест.
Построенный в рамках государственно-частного партнерства дом студентов состоит из трех современных блоков. Каждый из них оборудован коворкинг-зонами, библиотеками, спортивными и коммерческими помещениями, создающими максимально комфортные условия для проживания и учебы. При строительстве общежития учтены запросы студентов с особыми потребностями. Дизайн и инфраструктура полностью отвечают требованиям безбарьерной среды", - сообщает Акорда.
Ранее Минздрав РК сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса.
06.01.2025, 12:03 11571
Аграрному колледжу вернули незаконно отобранный земельный участок в Павлодаре
Землю учебному заведению предоставили в 2014 году для практических занятий, однако спустя 10 лет акимат решил отдать землю фермерам
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Павлодар. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодара вернула предназначенный для практических занятий земельный участок учащимся аграрно-технического колледжа, сообщает пресс-служба ведомства.
Участок площадью 418 га был предоставлен учебному заведению в 2014 году в постоянное пользование. На нем студенты проводили практические занятия в целях повышения профессиональной квалификации.
Однако спустя 10 лет акиматом района принято решение об отмене ранее принятого постановления для предоставления земли сельхозтоваропроизводителям. Взамен указанного участка планировалось предоставить другой, расположенный в 10 км от учебного заведения, что создало бы постоянные неудобства для учащихся", - рассказали в прокуратуре.
Неправомерное решение властей района опротестовано, земельный участок остался при колледже.
06.01.2025, 11:09 12931
Назначен новый аким Туркестанской области
Фото: gov.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Туркестанской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Кушерова Нуралхана Оралбаевича акимом Туркестанской области", - говорится в документе.
Нуралхан Кушеров с 18 января 2023 года занимал должность заместителя акима Туркестанской области.
Напомним, с 2022 года должность акима Туркестанской области занимал Дархана Сатыбалды. 6 января он был назначен первым заместителем руководителя администрации президента.
06.01.2025, 09:41 17001
В Туркестанской области суд рассмотрит дело о хищении свыше 2,4 млрд тенге в сфере образования
Фото: Pexels
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Туркестан. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сфере образования государству возвращен ущерб на сумму около 1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Туркестанской области.
По данным ведомства, в суд направлено уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников отдела образования Махтааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге).
Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования. На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество добытое преступным путем на сумму 649,7 млн тенге", - уточнили в прокуратуре.
06.01.2025, 09:23 19051
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя администрации президента
Фото: gov.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил Дархана Сатыбалды первым заместителем руководителя администрации президента, сообщила пресс-служба Акорды.
Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в распоряжении президента.
Дархан Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.
С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.
В разные годы занимал должности в Министерстве финансов, управлении делами президента.
В 2010 году назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности.
С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.
В 2013 году назначен акимом города Шымкента.
С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом сената парламента.
С марта 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Узбекистане.
05.01.2025, 19:56 44631
Военнослужащего наградили за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе близ Актау
Фото: МО РК
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за решительные действия в условиях чрезвычайной ситуации начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Нурлан Ботагарин награжден орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, сообщает пресс-служба МО РК.
В Актау заслуженную награду младшему сержанту Нурлану Ботагарину в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Нурлан Ботагарин, поблагодарив за награду, сказал, что не считает себя героем.
Думаю, на моем месте любой человек поступил бы также. В тот момент мной двигало только одно желание: помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти", - добавил он.
Фигура военного человека, запечатленного в фотохронике, - единственное свидетельство присутствия младшего сержанта Нурлана Ботагарина на месте авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании Azal под Актау.
О своем участии в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолета Нурлан Ботагарин предпочел умолчать. Но на снимках, опубликованных в СМИ, его узнали жители поселка Саина Шапагатова. Так постепенно и выяснилось, что первым на месте происшествия оказался именно военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК. Туда он прибыл сразу после крушения воздушного судна, преодолев на автомобиле километровое расстояние, - на таком удалении от места происшествия он был в момент жесткой посадки самолета.
Ему и сегодня сложно вспоминать все обстоятельства трагедии. В его памяти запечатлелся образ бредущей по полю девочки в белой куртке. Сразу мелькнула мысль: значит, есть живые. Убедившись, что девочка цела, и направив ее в сторону приближавшихся автомобилей, Нурлан Ботагарин кинулся к хвостовой части воздушного судна. Взобравшись на корпус перевернувшегося авиалайнера, он проник вовнутрь салона.
В первый момент, признается Нурлана Ботагарин, было сложно понять, как помочь им, не навредив. Но постепенно он начал вытаскивать пострадавших и передавать их подоспевшим работникам Мангистауской электросетевой компании. Таким образом он эвакуировал из салона около десяти пассажиров.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
До конца декабря все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы были доставлены на родину.
05.01.2025, 12:45 59201
Лихачившего на трассе Астана - Щучинск водителя-гонщика задержала полиция
Двигаясь в колонне, водитель создавал аварийную ситуацию, неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель, ставший свидетелем нарушения правил дорожного движения на трассе, зафиксировал на видео опасный маневр другого участника движения, сообщает Polisia.kz.
4 января после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана - Щучинск полицией было принято решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем для избежания ДТП. Несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW, двигаясь в колонне, создавал аварийную ситуацию, неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП. Все его действия попали на камеру", - рассказали в полиции.
Водитель задержан. На него составили административный протокол за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации. Материалы направлены в суд.
За создание аварийной ситуации предусмотрено лишение права управления транспортным средством", - напомнили в полиции.
Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 машин. В аварии пострадали 20 человек, в том числе 8 детей. Дорогу закрыли для проезда.
В АО "НК "КазАвтоЖол" подчеркнули, что массовая авария произошла из-за непогоды и несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.
МЧС направило на место аварии дополнительные силы. Чтобы обеспечить движение транспорта, спасателям пришлось демонтировать разделительное заграждение.
Полностью расчистить проезжую часть от поврежденных автомобилей удалось лишь поздно вечером 3 января.
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