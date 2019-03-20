Распределение квартир многодетным семьям начнется 1 мая

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства рассмотрен ход реализации программ "Нурлы жер" и 7-20-25. Как было отмечено, распределение квартир многодетным семьям, стоящим в очередях, начнется 1 мая, передает Kazakhstan Today.

"Программы "Нурлы жер" и 7-20-25 являются основой политики главы государства по улучшению жилищных условий населения", - подчеркнул премьер-министр РК Аскар Мамин.





Он указал на необходимость принятия мер по ряду направлений. В частности, в этом году необходимо ввести 13,1 млн квадратных метров жилья. Акимам и соответствующим госорганам поручено ускорить темп работы по выделению земельных участков, подведению инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также сопровождению инвестиционных жилищных программ.

Вместе с тем в соответствии с поручением главы государства необходимо соблюдать единый архитектурный облик в индивидуальном жилищном строительстве. По словам премьер-министра, данное поручение выполняется лишь в трех регионах: Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В остальных регионах работа только начинается. В этой связи, поручено активизировать работу в данном направлении, пишет портал primeminister.kz

Также вносятся изменения в Госпрограмму "Нурлы жер" по поручению главы государства. В рамках реализации мер социальной поддержки ежегодно жильем будут обеспечены порядка 6 тыс. нуждающихся многодетных семей в течение 5 лет.

С 1 мая приступим к распределению квартир нуждающимся, по льготному займу через Жилстройсбербанк получат жилье 22,5 тыс. семей", - сообщил Мамин.

Отмечено, что данный механизм будет запущен после внесения изменений в законодательные акты.

Кроме того, на заседании обсудили увеличение местного содержания в строительстве до 90%. Производство строительных материалов является одним из специальных направлений программы экономики простых вещей, на реализацию которого выделена сумма в размере 600 млрд тенге.

"Для этого предусмотрены льготное кредитование и меры государственной поддержки. Необходимо развивать новые проекты. Использование местной продукции имеет мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики, создавая рабочие места", - подчеркнул премьер-министр.

В частности, в Туркестане идет масштабное строительство, где должны реализовываться проекты по производству строительных материалов. В целом поручено создавать подобные производства во всех регионах.

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