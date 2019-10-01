Расширен список стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в Казахстан

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге сообщил о расширении списка стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана, данный список расширен. С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства РК о расширении списка стран с безвизовым режимом въезда в Республику Казахстан. В частности, в перечень 45 государств дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины. Постановлением предусмотрено предоставление права на безвизовый въезд/выезд для граждан указанных стран, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК", - сказал представитель МИДа.

Он отметил, что отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных инвесторов, бизнесменов и туристов. Кроме того, упрощение визового режима поспособствует созданию благоприятного инвестиционного климата в РК.

По данным МИД РК, за 2005-2018 годы в Казахстан из этих стран привлечено $876,3 млн прямых инвестиций (Оман - 253,2, Индонезия - 216,5, Лихтенштейн - 170,0, Саудовская Аравия - 106,1, Кувейт - 55,9, Катар - 43,1, Филиппины - 16,6, Бахрейн - 14,7, Таиланд - 0,2).

Казахстан и вышеуказанные страны эффективно взаимодействуют в многостороннем и двустороннем форматах, тесно координируя свои действия по урегулированию актуальных международных проблем. Главой государства перед МИДом поставлена задача активизировать работу в расширении списка стран, которые наши граждане могут посетить без оформления виз. Деятельность МИДа направлена на продвижение принципа свободы передвижения граждан РК", - резюмировал Смадияров.

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