Разработка законопроекта о защите животных находится на контроле президента

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев рассказал, что вопрос разработки законопроекта о защите животных находится на его контроле у президента страны, передает, Kazakhstan Today.

Сложившуюся ситуацию и давно назревшие проблемы в этой сфере президент хорошо знает, и поэтому дал в своем послании прямое поручение правительству "совместно с гражданским обществом" разработать соответствующий законопроект… Есть все основания полагать, что уже в ближайшем будущем на выходе мы получим документ, соответствующий духу времени и отвечающий реальным запросам общественности", - сообщил Абаев в Facebook .

Абаев рассказал, что Северо-восточный университет и Массачусетская организация в США в 1997 году провели анализ и выяснили, что тот, кто жестоко относится к животным, в пять раз чаще совершает жестокие преступления в отношении человека, в четыре раза более склонны к совершению имущественных преступлений. Американская психиатрическая ассоциация считает жестокое обращение с животными одним из диагностических критериев расстройства поведения.

По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе РК предусмотрена статья 316 (Жестокое обращение с животными). Однако санкции по этой статье недостаточно жесткие.

К примеру, самое суровое наказание, предусмотренное 1-й частью данной статьи - это общественные работы на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток. По официальным данным за жестокое обращение с животными в 2019, 2018 и 2017 годы были осуждены по одному человеку", - уточнил он.

Абаев сообщил, что по адресу только одной зоозащитной организации "KARE-Забота" в месяц поступает до 500 жалоб на жестокое обращение людей с животными.

О многих шокирующих случаях мы узнаем из СМИ, постов волонтеров и зоозащитников, благодаря которым в обществе все явственнее зазвучали призывы о принятии нового закона об ответственном отношении к животными. Действительно сегодня в стране отсутствует единый закон, который бы охватывал правовой защитой домашних, диких и сельскохозяйственных животных. Законы "О ветеринарии", "Об охране, воспроизводстве и сохранении животного мира" и другие не в достаточной мере регулируют обращение с животными", - сказал Абаев.

Он также рассказал, что в действующем законодательстве отсутствует понятие приютов для животных и стандартов их строительства, отсутствуют правила выгула и содержания домашних животных, а правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек разнятся по разным городам и населенным пунктам. Вызывает немало нареканий общественности и сам процесс отстрела бродячих животных.

Также действующее законодательство не учитывает факты выброса животных, оставления их без воды и еды во время длительного отсутствия хозяев, непредставление животному ветеринарной помощи во время болезни, приносящей страдания. Помимо частных случаев жестокого обращения с животными, широко распространена практика собачьих боев. Еще один вопрос, требующий внимания, - контактные зоопарки, деятельность которых также не регламентирована законодательством", - добавил Абаев.

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