Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА

Фото: Акорда

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, сообщает Акорда.





По информации Акорды, футболом в Казахстане занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.





В ходе встречи с президентом УЕФА Токаев подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, а также поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.





Александер Чеферин в свою очередь выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.



