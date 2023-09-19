Реестр коррупционеров станет общедоступным в Казахстане

В парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров, сообщили в пресс-службе ведомства.





Как рассказали в Антикоре, реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.





Кроме того, предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.





Также в парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.





Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме, четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки - такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки. Эти изменения в законы внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. Кроме того, они подготовлены по рекомендации авторитетных международных организаций, таких как ГРЕКО, ОЭСР", - рассказали в пресс-службе ведомства.



