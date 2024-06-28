27.06.2024, 16:13 34286
Решить вопрос дефицита электроэнергии невозможно без строительства АЭС - Ашимбаев
Нужны более стабильные источники, которые в комбинации с ВИЭ будут закрывать потребность Казахстана в электроэнергии
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев в кулуарах сената парламента рассказал, почему Казахстану необходимо строительство АЭС, передает корреспондент.
Я считаю, что нам почти невозможно будет решить вопрос дефицита энергии, который уже есть и который будет только расти в разы. Конечно, нужно развивать ВИЭ. Этим правительство занимается, депутаты принимают необходимую правовую базу. Но и этого будет недостаточно. Нужны более стабильные источники, которые в комбинации с ВИЭ будут закрывать потребность Казахстана в электроэнергии. Поэтому строительство АЭС является одним из способов решения этой проблемы в долгосрочной перспективе", - прокомментировал спикер сената.
По его словам, Казахстан планирует удвоить ВВП страны, построить новые производства, привлекать инвесторов, предполагается в ближайшие годы привлечь 100-150 млн долларов инвестиций на строительство, на обрабатывающую промышленность; одно из ключевых условий для достижения всех этих целей - обеспечение электроэнергией. Если этого не будет, планы не реализуются.
Это не только для нас характерно. Все страны мира, включая США, у которых сегодня огромный профицит, - они уже готовятся к дефициту. Новые предприятия будут потреблять огромный объем электроэнергии, поэтому даже США сегодня озабочены проблемой увеличения источников электроэнергии", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Он напомнил, что сегодня глава государства сообщил о проведении референдума об АЭС осенью этого года.
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27.06.2024, 19:59 26721
Как в Казахстане будут наказывать госслужащих за нарушение запрета на азартные игры
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев рассказал, как будут наказывать государственных служащих за нарушение запрета на азартные игры в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Если госслужащий или военнослужащий примет участие в азартной игре, сделает ставку в букмекерской конторе, то в этом случае по отрицательным мотивам он будет освобожден от занимаемой должности (...) Штрафных санкций не предусмотрено, в отношении госслужащего такой санкции нет", - пояснил вице-министр.
Также он уточнил, что госслужащие будут проходить проверку на ресепшене при входе в здание, где находится игорное заведение, даже если они пришли туда для посещения ресторана.
Здания игорных заведений, имеющих лицензии казино, залы игровых автоматов находятся в одном комплексе, и там вход один. То есть, прежде чем зайти в этот ресторан или пользоваться услугами общепита, местами размещения отелей, государственный служащий должен пройти соответствующую проверку на ресепшене", - дополнил Мирас Тулебаев.
Напомним, сегодня в ходе заседания сената парламента Казахстана депутатами был одобрен ряд важнейших законов.
27.06.2024, 18:16 28041
Токаев подписал два закона
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров" и закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств".
Напомним, соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
В свою очередь целью соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами - членами ОТГ.
27.06.2024, 18:00 28846
Запрет на азартные игры для госслужащих и снижение требований для водителей автобусов: сенаторы одобрили пакет законов
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента Казахстана депутатами был одобрен ряд важнейших законов, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В частности, на заседании палаты депутаты рассмотрели и одобрили закон "О противодействии торговле людьми", разработанный в целях реализации указа главы государства "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", и сопутствующие ему - "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".
Вносимые поправки направлены на усиление мер по противодействию торговле людьми, ужесточению видов наказания за преступления в данной сфере, а также за проявление вандализма и порчу чужого имущества. В частности, нововведения предусматривают наделение потерпевших новым правом на получение специальных социальных услуг в соответствии с законодательством РК о противодействии торговле людьми", - пояснили в пресс-службе.
В свою очередь в закон Республики Казахстан "О Фонде компенсации потерпевшим" вносятся поправки в части расширения перечня преступлений, связанных с торговлей людьми, отметили в сенате.
Следующими на повестке дня заседания палаты стали законы "О теплоэнергетике" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг", а также "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
В числе нововведений, в частности, повышение ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики, мониторинг за всей отраслью, определение принципов тарифообразования и повышение энергоэффективности, стимулирование к развитию внедрения ВИЭ в случае экономической и технической целесообразности в систему централизованного теплоснабжения. Законом также предусматривается проведение реформы в части энергоснабжающих организаций с передачей их функции региональным энергопередающим организациям. При этом с 1 января 2025 года вводится лицензия на вид деятельности по покупке электроэнергии с целью энергоснабжения потребителей", - сообщили в сенате.
Подчеркивается, что нормы инициированных депутатами законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" предусматривают комплекс мер по противодействию необоснованному вовлечению предпринимателей в орбиту уголовного преследования и обеспечивают защиту интересов граждан и бизнеса.
Кроме того, одобрение сенаторов получил и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации", предусматривающий внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 36 законов.
Также в ходе заседания сената был рассмотрен и одобрен депутатами и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Вносимые законом поправки предусматривают введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино, установление запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, а также без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, установление порядка медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введение консультативного медицинского наблюдения за ними, передачу государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в уполномоченный государственный орган по труду", - пояснили в пресс-службе.
Сенаторы также выступили в поддержку законодательных новелл "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий" и "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий".
Заключительным вопросом повестки заседания палаты стали ратификации ряда международных соглашений. Это законы "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях" и "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", также получившие одобрение сенаторов.
Ранее казахстанские сенаторы приняли законопроекты о ратификации соглашений с Китаем об автомобильных и железнодорожных перевозках.
27.06.2024, 17:36 31386
Смогут ли казахстанцы получать водительские права онлайн, рассказали в МВД
Если система будет безопасной и прозрачной, в МВД возражать не станут
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Марата Кожаева спросили, планируется ли введение онлайн-формата для экзаменов на получение водительских прав, передает корреспондент агентства.
Мы уже пять лет как ни практические, ни теоретические экзамены не принимаем. Мы за то, что, если Минцифры внедрит что-то удобное, подконтрольное, чтобы не было злоупотреблений при получении водительского удостоверения, мы возражать не будем", - сказал Кожаев.
Он подчеркнул, что, если в Министерстве цифрового развития Казахстана создадут программу, благодаря которой люди действительно будут показывать свои знания в области безопасности дорожного движения и система будет безопасной и прозрачной, в МВД возражать не станут.
Это было озвучено министром цифровизации: о том, что рассматриваются вопросы, как организовать прием теоретических и практических экзаменов для того, чтобы не создавать очереди, чтобы граждане из разных районов в область в автоЦОНы (на экзамены не ездили. - Прим. ред). Вот сейчас министр цифровизации об этом говорил, что они продумывают систему, как это все облегчить", - добавил Марат Кожаев.
27.06.2024, 17:00 33906
СМИ - это голос народа, вестник нации и духовная опора общества: Токаев наградил журналистов
Президент подчеркнул, что профессионалы масс-медиа всегда пользуются большим уважением
Фото: Акорда
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня работников средств массовой информации наградил представителей СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.
Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики. Все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы. Благодаря их влиянию эта сфера приобрела просветительский характер. Необходимо достойно продолжить путь старшего поколения. Средства массовой информации - это голос народа, вестник нации и духовная опора общества", - заявил глава государства.
По его словам, "особенное важное, даже решающее значение приобретает профессионализм журналистов".
Большинство из вас - подлинные патриоты и специалисты высокого уровня, преданные своей стране. В этом нет никаких сомнений. Вы с честью выполняете свою миссию. Любой труд должен оцениваться по достоинству", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что профессионалы масс-медиа всегда пользуются большим уважением.
Также в Акорде состоялась торжественная церемония награждения по случаю Дня работников СМИ. От имени награжденных выступили главный редактор газеты Qazaqstan dauiri Ертай Айгалиев, корреспондент телеканала "Ирбис" Елена Белоградова, автор и продюсер программы "Ақорда" на национальном телеканале Qazaqstan Акерке Бектас.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики.
27.06.2024, 15:37 37166
В Минтуризма прокомментировали возможность передачи спорткомплекса "Медео" в госсобственность
По мнению вице-министра, это будет малоэффективно
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев ответил на вопрос журналиста Kazakhstan Today о передаче высокогорного спортивного комплекса "Медео" в собственность государства.
В бюджетном кодексе заложена минимальная нагрузка на государственный бюджет по моментам, где управление тем или иным объектом может осуществляться непосредственно субъектами предпринимательства. Здесь, наверное, надо обратиться к акимату Алматы. Мне сложно здесь комментировать. Но я думаю, это будет малоэффективно на самом деле. Информацией (о передаче спорткомплекса в госсобственность. - Прим. ред.) я не располагаю", - ответил Мирас Тулебаев.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, в котором большинство респондентов жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медео". Казахстанцы считают, что комплекс следует передать в госсобственность.
Ранее сообщалось, что парку "Медео" вернули незаконно переданные в частную собственность земли стоимостью 3 млрд тенге.
27.06.2024, 14:02 39001
В Риддере назначен новый аким
Фото: gov.kz
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Риддер. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акимом Риддера назначен Думан Рахметкалиев, сообщает пресс-служба акимата.
Нового главу города представил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
Думан Рахметкалиев - уроженец села Ахмирово Таврического района Восточно-Казахстанской области. Окончил Международный Пражский университет по специальности "Экономика" и Казахстанско-Американский свободный университет с квалификацией "Магистр права".
С 2020 года возглавлял департамент финансов Восточно-Казахстанской области. В апреле 2023 года был назначен на должность акима Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Руководство региона поставило Думану Рахметкалиеву ряд задач по подготовке к отопительному сезону, а также развитию инфраструктурной, социально-экономической и туристической сферы города.
Предыдущий аким города Даулет Батырбаев покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Риддера назначили заместителя акима Мурата Байжуменова.
Напомним, Риддер является одним из проблемных городов с изношенной инфраструктурой. Зимой 2022 года в Риддере, Экибастузе и Рудном произошла серия крупных аварий на сетях теплоснабжения, оставивших горожан без тепла в холодное время года.
27.06.2024, 13:04 25751
Референдум по строительству АЭС пройдет осенью - Токаев
Фото: Pixabay
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.
Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе", - сказал глава государства, обращаясь к журналистам.
Он добавил, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики.
Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ", - подчеркнул Токаев.
Напомним, 18 июня в Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.
Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики. Он также назвал возможных строителей АЭС в Казахстане. Бюджет строительства может составить $10-12 трлн.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
В последние годы Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. В частности, на юге Казахстана дефицит электроэнергии превышает 50 процентов. Атомная энергетика - естественный переход для возмещения угольных мощностей и обеспечение базовой генерации, считают эксперты.
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