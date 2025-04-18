Роботизированную ферму и теплицу для выращивания лимонов посетил аким ВКО
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил крупные агропромышленные объекты Уланского района.
В их числе роботизированная ферма и действующая МТФ "КХ Украинка" и теплица "Жер-Су" в селе Украинка.
Крестьянское хозяйство "Украинка" успешно занимается разведением крупного рогатого скота, особенно в молочном направлении.
Общее поголовье КРС составляет 889 голов, из них 346 - дойные коровы. Надой на одну фуражную корову достиг 4800 килограммов, а общий объем производства молока составил 1666,4 тонны. Качество молока соответствует всем установленным стандартам, что подтверждается высокими показателями безопасности и питательной ценности продукции. Также за отчетный период произведено 26,5 тонны мяса. Предприятию принадлежит 650,9 гектара сельскохозяйственных угодий, из которых 572,3 гектара - пастбища, а 78,6 гектара - пашня. Урожайность многолетних трав прошлых лет составила 118 тонн, что позволяет стабильно обеспечивать животных качественным кормом", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Материально-техническая база предприятия включает девять грузовых автомобилей и 21 трактор, что обеспечивает эффективную организацию всех сельскохозяйственных процессов, включая заготовку кормов.
В селе Бобровка Глубоковского района имеется филиал ТОО "Бобровка+", что способствует расширению производственных мощностей и повышению эффективности работы предприятия.
Руководство хозяйства придает большое значение устойчивому развитию, улучшению условий труда, а также внедрению современных технологий в сельское хозяйство. Благодаря профессионализму коллектива и грамотному управлению, предприятие уверенно укрепляет свои позиции в агропромышленном комплексе Восточно-Казахстанской области", - отметил аким.
Тепличный комплекс "Жер-Су" был основан в 2008 году и расположен в селе Украинка. В развитие комплекса с момента его основания было инвестировано 200 тысяч долларов США.
Комплекс включает в себя теплицы туннельного типа общей площадью 900 кв.м. Основной сферой деятельности комплекса является выращивание различных видов растений, включая цитрусовые культуры, такие как лимоны сортов "Киевский 1" и "Киевский 2", а также мирты различных сортов, гранаты, инжир, муррайю, комнатные и садовые растения, а также рассада овощных и цветочных культур. В ассортименте комплекса всегда в продаже широкий выбор комнатных декоративных и цветущих растений, включая: лимоны (плоды и саженцы), мирты, бугенвиллеи, фикусы, кротоны и другие растения - всего около 400 наименований", - говорится в релизе.
Комплекс также предоставляет услуги по подбору растений и оформлению озеленения, включая клумбы, альпийские горки, входные группы, террасы, балконные ящики и вазоны, помогая создать уникальные и стильные озелененные пространства для частных и коммерческих объектов.