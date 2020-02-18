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Роль Центральной Азии в глобальной геополитике будет возрастать - Токаев

17.02.2020, 09:10 10612
Роль Центральной Азии в глобальной геополитике будет возрастать - Токаев
Мюнхен. 17 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на панельной сессии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности на тему "География имеет значение: беседа о Центральной Азии", передает Kazakhstan Today.
 
В ходе сессии спикеры поделились своим видением решения проблем безопасности в Центральной Азии.
 
Говоря о роли региона, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что его место в глобальной геополитике будет только возрастать, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Президент проинформировал участников форума о внешнеполитических приоритетах Казахстана, взаимоотношениях с Россией, Китаем, ЕС, США, а также с Афганистаном.
 
Отдельной темой в обсуждении стали вопросы обеспечения региональной безопасности. Глава государства рассказал о мерах по борьбе с наркотрафиком и вкладе Казахстана в противодействие терроризму, подробно остановившись на итогах операций "Жусан" и "Русафа".
 
Кроме того, Токаев ознакомил аудиторию с приоритетами своего президентства, основными направлениями политических и экономических реформ. В данном контексте президент подчеркнул, что уделяет исключительно важное значение диверсификации экономики, развитию инноваций и цифровизации.
 
В завершение сессии глава государства ответил на вопросы аудитории.
 

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