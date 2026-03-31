Ругали Наурыз: в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за псевдорелигиозную пропаганду

Рассказать друзьям

Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК - Генеральная прокуратура РК предупредила казахстанцев о недопустимости распространения недостоверной информации на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках и разжигания розни в обществе.





Зафиксированы случаи, когда отдельные лица публично распространяли негативные высказывания о национальных традициях, обычаях и праздновании Наурыз, имеющего многовековую историю не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Все это они сопровождали своими искаженными измышлениями о несовместимости традиций и обычаев с их псевдорелигиозными догматами. Подобные заявления не только противоречат положениям Конституции, согласно которым Республика Казахстан является светским государством, но и способны причинить вред общественному, межрелигиозному и национальному согласию в стране, дискредитируют национальные традиции и обычаи", - заявили в Генпрокуратуре.





В ведомстве отдельно отметили ответственность журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок, предоставляющих публичную трибуну подобным псевдорелигиозным деятелям.





Предоставляя им возможность распространять недостоверные и провокационные заявления, такие лица фактически способствуют их распространению и усилению негативного влияния на общественное сознание, пропагандируют половое превосходство, унижают честь и достоинство женщин. Призываем представителей масс-медиа соблюдать принципы профессиональной этики, объективности и не допускать использования своих платформ для пропаганды идей, способных нарушить общественное согласие", - подчеркивает надзорный орган.





В ведомстве напомнили, что распространение заведомо недостоверной информации влечет ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (штраф до 3000 МРП либо ограничение/лишение свободы до 3 лет. - Прим. ред).





Кроме того, публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан и влекут серьезную уголовную ответственность - от двух до семи лет, а в отдельных случаях от 12 до 20 лет лишения свободы.





Также подобные действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, за что предусмотрена административная ответственность по статье 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.





Генеральная прокуратура призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана, не допускать высказываний, способных спровоцировать рознь и конфликт в обществе. В случаях выявления подобных фактов органы правопорядка принимают строгие меры к правонарушителям в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - обратились к казахстанцам в Генпрокуратуре.



