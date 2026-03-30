29.03.2026, 21:51 37156
Мужчину оштрафовали за незаконные высказывания в Алматы
На видео, распространенном в соцсетях, мужчина позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику
Рассказать друзьям
Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы оштрафовали мужчину после видео в соцсетях, в котором он позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по факту публикации была проведена комплексная проверка с участием профильных ведомств.
В ходе изучения материалов установлено, что в интервью прозвучали высказывания, противоречащие законодательству Республики Казахстан", - говорится в заявлении полиции.
В частности, речь идет о недопустимых с правовой точки зрения утверждениях, включая заявления о передаче одной из жен своему ученику.
В управлении по делам религий Алматы сообщили, что мужчина не относится к числу представителей официального духовенства. Он штрафован по статье 490 КоАП РК за нарушение законодательства о религиозной деятельности. Оштрафовали также автора публикации.
В полиции города призвали строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере религиозной деятельности, а также ответственно подходить к распространению материалов в СМИ и Интернете.
Публикация и тиражирование контента, способного нанести ущерб общественной стабильности и межконфессиональному согласию, является недопустимой", - подчеркнули в ДП.
29.03.2026, 19:56 43936
Участвовавший в пленении фельдмаршала Паулюса легендарный разведчик ушел из жизни в Алматы
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Рассказать друзьям
Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ушел из жизни один из легендарных разведчиков, который участвовал в конвоировании фельдмаршала Фридриха Паулюса, сообщает Sputnik.
Ветеран Великой Отечественной войны из Алматы Василий Иванович Зинченко не дожил до своего дня рождения, 29 марта ему должно было исполниться 102 года.
Василий Иванович родился 29 марта 1924 года в селе Заливное Хабаровского района Алтайского края. В 1939 году его семья переехала в Казахстан, где начался его путь служения Родине", - пишет сайт.
По данным Zakon.kz, с началом войны Василий Зинченко добровольцем вступил в Красную Армию. Позже прошел подготовку в школе разведчиков и участвовал в боях на разных фронтах. Зинченко принимал участие в освобождении Украины, Беларуси и Польши, а также в штурме Берлина.
Отдельно отмечается его участие в Сталинградской битве. По данным генконсульства, он входил в группу разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Фронтовик был награжден медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
28.03.2026, 11:25 132051
В МЧС предупредили об опасности схода лавин
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "Казселезащиты" провели 378 наземных обследований и установили 110 предупреждающих знаков, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Из-за нестабильных погодных условий и накопления снега сохраняется риск самопроизвольного схода лавин. С начала лавиноопасного периода зарегистрировано 66 сходов лавин общим объемом более 175 тысяч квадратных метров. Для безопасности населения проведено 99 профилактических спусков", - говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что лавиноопасная обстановка сохраняется в горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областей. В ведомстве рекомендуют воздержаться от посещения гор в период лавинной опасности и не выходить на заснеженные склоны.
В конце февраля в горах Алматы лавина накрыла туристов, один из них погиб.
27.03.2026, 10:07 187386
Фейковые сайты и дипфейк: АФМ предупреждает о новой мошеннической схеме
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
В распространяемых видеороликах от имени представителя агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и "проверок". После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка "Подробнее" ведет в чат с так называемым народным юристом, где имитируется переписка о возврате средств", - проинформировали в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о "возврате средств пострадавшим".
Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос "как давно вы потеряли свои деньги?" с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку "начать процесс возврата средств".
В АФМ обращают внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.
Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в департамент экономических расследований по месту проживания.
Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников", - отметили в пресс-службе.
Ранее Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества.
26.03.2026, 15:50 227006
Служебная проверка идет в полиции Алматы после резонансного ДТП
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сотрудников департамента полиции Алматы проводится служебное расследование после дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби, в которой погибли три человека. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.
Видео с отчетной встречи было опубликовано в соцсетях.
По сотрудникам департамента полиции Алматы проводится служебное расследование. Будет дана четкая правовая оценка действиям сотрудников. Будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны", - сообщил глава ДП Алматы.
Айдын Кабдулдинов также рассказал, что водитель ZEEKR в настоящее время находится в реанимации, поэтому следственные действия с ним еще не проводились.
По переводе в палату в отношении последнего будет избрана мера пресечения", - добавил начальник департамента полиции города.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС, сообщили в ДП Алматы.
Также назначено медосвидетельствование на наличие алкоголя, результаты которого будут объявлены позже.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
26.03.2026, 13:22 241916
В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области забеременели 99 девочек-подростков за 2025 год, сообщает газета "Диапазон".
Близкие об их беременности узнают поздно. В таком возрасте развит брюшной пресс, молодые носят одежду оверсайз, а тошноту и рвоту всегда можно списать на проблему с желудком. Только на 20-21-й неделе беременности такие девочки попадают к нам на прием", - отметила детский гинеколог Салтанат Тубулбаева.
По словам врача, 97-98% девочек оставляют детей. При этом иногда беременность приходится прерывать по социальным и медицинским показаниям в зависимости от состояния здоровья будущей мамы и ребенка.
Но если срок больше 21 недели, этого делать уже нельзя", - подчеркнула Салтанат Тубулбаева.
Он отметила, что каждый случай подростковой беременности рассматривает комиссия, куда входят акушеры-гинекологи, генетик, психолог и другие специалисты.
Девочки находятся под строгим наблюдением, потому что вынашивание ребенка для юного организма - большая нагрузка. Девочки физиологически к этому не готовы (...) Ранняя беременность чревата преждевременной отслойкой плаценты, кровотечением после родов. Осложнения у девочек в 2-3 раза выше, чем у женщин фертильного возраста. Дети у них рождаются маловесными. Из-за беременности они переживают глубокий стресс - осуждение, насмешки, буллинг не только со стороны сверстников, но и взрослых. С ними работает психолог, но очень важна поддержка семьи", - добавил она.
Напомним, порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет.
26.03.2026, 13:07 244751
Неисполнение сметы на 30 млн тенге: в Актау оштрафовали коммунальное предприятие
Рассказать друзьям
Актау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау коммунальное предприятие КЖСА оштрафовали на 3,4 млн тенге за неисполнения тарифной сметы на сумму 30 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
В соответствии с требованиями закона неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы является основанием для применения временного компенсирующего тарифа. Принятыми мерами прокуратуры тариф на услуги водоотведения снижен на 3%, на водоснабжающее предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн тенге", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что таким образом защищены права более 105 тысяч потребителей, в том числе 1,5 тысячи субъектов бизнеса.
Ранее новая методика расчета размера платы за питьевую воду появилась в Казахстане.
26.03.2026, 12:50 246741
Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом
Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал несколько международных соглашений, направленных на усиление защиты прав детей на получение алиментов в странах СНГ, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
В частности, ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 22 января 1993 года.
По словам Максима Споткая, закон направлен на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение эффективности взыскания алиментов в странах СНГ:
- судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;
- устанавливается единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;
- вводятся дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.
Также ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 7 октября 2002 года.
Отмечается, что закон направлен на совершенствование механизмов взыскания алиментов в странах СНГ:
- устанавливаются унифицированные процедуры признания и исполнения судебных приказов;
- уточняются требования к документам и порядку их рассмотрения;
- усиливаются гарантии прав сторон при рассмотрении дел.
Принятые изменения позволят повысить эффективность межгосударственного взаимодействия и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов", - добавил руководитель аппарата сената парламента.
Ранее сообщалось, что для получения алиментов будут открывать специальные счета в Казахстане.
26.03.2026, 09:55 238811
После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби полиция Алматы усилила контроль на дорогах и начала точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления. Еще 369 человек управляли автомобилями без документов. На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Кроме того, зафиксировано более двух тысяч фактов превышения скоростного режима.
Отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях... Каждый такой факт находится на контроле, нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности. Один из резонансных случаев произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - отметили в департаменте.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Установлено, что водитель автомашины ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте. Подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП Алматы.
Кроме того, по данным ДП, в отношении водителя назначено медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Результаты будут сообщены дополнительно.
В полиции отметили, что все участники и причастные к происшествию лица установлены. По каждому из них возбуждено административное производство, материалы направлены в суд, автомобили водворены на штрафстоянку. В настоящее время детально изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Также в отношении водителя возбуждено административное производство по ряду иных нарушений правил дорожного движения. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Расследование находится на особом контроле полиции города Алматы и проводится в полном объеме. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - уточнили в полиции.
Как сообщалось ранее, пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.03.2026, 09:11Освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад" 30.03.2026, 09:454021Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году 30.03.2026, 10:47551КНБ c начала года ликвидировал более 10 наркоканалов 30.03.2026, 10:41451Тюльпаны, тепло и зелень: весна пришла на юг Казахстана 25.03.2026, 10:18309291Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти 25.03.2026, 19:10293861Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи 25.03.2026, 20:00293086Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд 23.03.2026, 10:01273861Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтинске 23.03.2026, 19:48256976В Акмолинской области на шахте погиб человек 13.03.2026, 13:15674206Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591671Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41549381В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54529711Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области 17.03.2026, 20:26493541На электроподстанции в Петропавловске погиб 21-летний рабочий
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?