Руководителем управления экологии и окружающей среды Алматы назначен Серик Адилбаев

Назначены председатели и судьи ряда судов РК

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".





Указом глава государства постановил:





1. Назначить на должность председателя:





Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;





суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;





судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;





судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;





судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;





судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;





судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;





судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;





судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;





судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;





судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;





по области Абай:





специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;





специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;





специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;





районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;





по области Жетісу:





районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;





специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;





по области Ұлытау:





специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.





2. Назначить на должность судьи:





суда области Абай: Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;





суда области Жетісу:





Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;





Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;





Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;





Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;





Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;





суда области Ұлытау:





Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;





Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;





Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;





Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;





Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;





Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;





по городу Алматы:





военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;





по области Абай:





специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;





специализированного межрайонного экономического суда Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;





Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;





суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;





Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;





по Западно-Казахстанской области:





специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;





по области Жетісу:





Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;





по Костанайской области:





Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;





по области Ұлытау:





специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;





специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганову Елену Владимировну - с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;





по Восточно-Казахстанской области:





Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.





3. Освободить от занимаемых должностей:





судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;





судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;





судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;





судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;





по городу Астане:





судей специализированного межрайонного экономического суда - Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;





по городу Алматы:





судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;





по городу Шымкенту:





судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;





судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;





по области Абай:





судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;





по Атырауской области:





судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;





по Жамбылской области:





судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию; Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;





по Туркестанской области:





председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;





по Восточно-Казахстанской области:





судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;





судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.



