Руководителем управления общественного развития Алматы назначен Алибек Алденей

Среди первоочередных задач, поставленных перед новым руководителем управления, можно выделить такие направления, как совершенствование системы реагирования государственных органов на общественные запросы населения посредством эффективного взаимодействия и усиления роли институтов гражданского общества, повышение уровня вовлеченности общества через развитие передовых практик обратной связи и другие", - сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев.
Алденей является выпускником Казахского национального университета имени аль-Фараби и Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.
В разные годы работал в Министерстве культуры и информации РК, АО "Центр международных программ", ФНБ "Самрук-Казына" и др.
С 2015 года возглавлял телеканал "Алматы". За это время обороты компании выросли в 3 раза. Впервые телеканал начал показывать положительный финансовый результат. В соответствии с данными TNS Gallup Media Asia по итогам 2018 года общий охват зрительской аудитории телеканала по Алматы составил 1,5 млн зрителей, по стране - 5,5 млн человек. За три года доля канала выросла на 375%. "Алматы" вошел в 10 рейтинговых телеканалов страны.
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