Руководителем управления зеленой экономики Алматы назначен Ержан Сейтенов

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Назначен руководитель управления зеленой экономики Алматы, передает Kazakhstan Today.

Руководителем управления зеленой экономики Алматы стал Ержан Сейтенов, сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев. До настоящего времени Сейтенов работал руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель мегаполиса.

Среди задач, поставленных перед новым руководителем управления - улучшение городской окружающей среды, в том числе посредством внедрения наиболее эффективных "зеленых" проектов в различные секторы экономики, снижение антропогенной нагрузки на экосистему города через рациональное использование водных ресурсов, сохранение и увеличение зеленого фонда.

Аким города поручил начать работу по совершенствованию системы сбора, утилизации и переработки отходов, эффективному планированию природоохранных мероприятий с учетом принципов зеленой экономики и наиболее успешного международного опыта, созданию достоверной платформы по определению всех источников загрязнения, используя big data. Кроме того, необходимо проработать вопрос выноса промышленных предприятий, оказывающих наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды за пределы города.

Ранее была осуществлена трансформация акимата Алматы. Сегодня полностью перестраивается работа всех управлений и районных акиматов, проводится работа по оптимизации процессов, внедрению цифровых технологий и корпоративного управления, а также повышению качества государственных услуг.

Шесть управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволило не просто уменьшить управленческие и вспомогательные должности, а перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений, тесно работающих с населением.

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