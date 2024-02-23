Руководство АО "НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз"

Рассказать друзьям

Актау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) провело традиционную встречу с представителями ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников", сообщает пресс-служба - Руководство АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) провело традиционную встречу с представителями ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников", сообщает пресс-служба КМГ





На встрече стороны подвели производственные и социально-экономические итоги 2023 года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.





Представители профсоюзов позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана. В частности, для решения вопроса дефицита питьевой воды на западе страны "КазМунайГаз" в декабре 2023 года завершил первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, что увеличило его пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, в сентябре 2023 года дан старт строительству опреснительного завода в поселке Кендерли. Также национальная компания приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе.





Участники также обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов, среди которых: оплата труда, приобретение и модернизация нефтепромыслового оборудования, обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительство и ремонт хозяйственно-бытовых комплексов и другие вопросы.





Отдельно остановились на проекте реабилитации месторождения Узень, основных вызовах и технологических сложностях при его реализации. Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.