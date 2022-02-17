Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media

Фото: сайт Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Приказом исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова на должность генерального директора холдинга Nur Media назначен Руслан Алишев, сообщается на сайте партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руслан Алишев является выпускником Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова.
Занимал различные должности в местных исполнительных органах Северо-Казахстанской области - от специалиста отдела внутренней политики Петропавловска до руководителя управления, заместителя акима области.
Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
Более двух лет возглавлял департамент политической работы Центрального аппарата Nur Otan.
С мая 2020 года был директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.
Ранее сообщалось о назначении директора Службы центральных коммуникаций при президенте РК.