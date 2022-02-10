Бабакумаров назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте РК

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Кроме того, распоряжением главы государства Руслан Алишев освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций", сообщила пресс-служба Акорды.
Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года.
Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991), Аспирантуру Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1995).
Трудовой стаж:
- Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996);
- Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996);
- Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан (1996-2004);
- Главный инспектор социально-политического отдела администрации президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004);
- Заведующий Информационно-аналитическим центром управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005);
- Заведующий Информационно-аналитическим центром администрации президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006);
- Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007);
- Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008)
- Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012);
- Директор Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016);
- Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК (06.2016-12.2018);
- Заведующий Центром анализа и прогнозирования администрации президента Республики Казахстан (12.2018-04.2019);
- Советник президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019);
- Заместитель акима города Алматы (07.2019-02.2022)