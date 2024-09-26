25.09.2024, 11:00 38166
Руслан Саркулов стал зампредом КНБ
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руслан Саркулов стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее Токаев назначил двух заместителей председателя КНБ.
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25.09.2024, 17:00 21251
Контроль за реализацией активов "КазМунайГаза" усилят после госаудита
Фото: ozen.kz
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Контроль за реализацией активов национальной компании "КазМунайГаз" усилят после государственного аудита, сообщает Высшая аудиторская палата Республики Казахстан.
По итогам аудита эффективности политики государства в сфере приватизации было установлено, что действующая система контроля за исполнением договоров купли-продажи активов КМГ не обеспечивает достоверности выполнения их условий. В этой связи нацкомпании было поручено внести необходимые изменения в рабочие нормативы. В результате решением совета директоров КМГ от 17 сентября 2024 года утверждены правила реализации активов в новой редакции", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в правилах предусмотрены такие условия, как сохранение профиля деятельности юридического лица, передаваемого в конкурентную среду, общей численности работников, уровня их зарплаты и т.д.
Согласно обновленным правилам, все условия, на которых реализуется актив, в обязательном порядке должны быть включены в договор купли-продажи с дальнейшим предоставлением ежеквартальных, полугодовых или годовых отчетов, подтверждающих их исполнение", - добавили в ВАП.
Ранее сообщалось, что госаудит выявил финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге в обрабатывающей промышленности.
25.09.2024, 11:10 36936
В деле об уничтожении уникальных петроглифов поставили точку
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уникальные петроглифы Кызылтас войдут в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения, заявил в ходе рабочего объезда инфраструктурных объектов Талдыкорган аким области Жетісу Бейбит Исабаев.
Он прокомментировал ситуацию, связанную с урочищем Кызылтас, расположенным в северо-западной части областного центра. По его словам, в местах скопления петроглифов добыча диорита полностью запрещена.
Президент страны отметил, что в целях сохранения нашего богатого культурного наследия необходимо защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты, в частности петроглифы, от разрушения, вандализма. Вместе с экологами, общественностью, компетентными органами нами были приняты необходимые меры по сохранению горы Черепаха и наскальных петроглифов", - заявил аким.
По его словам, на законной основе освоение карьера остановлено, компании предоставлен другой участок.
Есть соответствующее решение суда. То есть совместными усилиями в этом вопросе поставлена точка над "i". Теперь мы будем работать над тем, чтобы гора Черепаха вошла в список охраняемых историко-культурных объектов сначала местного значения, потом областного. Дальше уже будем планировать, как дальше развивать и сохранять этот уникальный, любимый нашими горожанами объект", - отметил Исабаев.
Он также рассказал, что в урочище Кызылтас 3 октября пройдет эко-акция и пригласил всех желающих принять участие в важном для сохранения "Черепахи" мероприятии.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Каменные плиты с петроглифами выкорчевывали при помощи железных ломов. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
25.09.2024, 09:50 43106
Бруцеллез выявлен у скота в Абайской области
Фото: Акорда
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Семей. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аягозском районе области Абай у крупного рогатого скота выявлен бруцеллез.
Ввести ограничительные мероприятия для проведения оздоровительных мероприятий и ликвидации очага в связи с выявлением заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота крестьянского хозяйства "Бірлік", - говорится в решении акима Копинского сельского округа.
Решение вступает в силу со дня подписания.
Ранее сообщалось о введении карантина на территории зимовки Сарытау Мартбек в Карагандинской области в связи с возникновением заболевания "эмфизематозный карбункул" среди крупного рогатого скота.
25.09.2024, 08:35 45156
В МВД рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в поезде
Фото: кадр из видео Минобороны
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда.
Событие, зафиксированное на видео в соцсетях, об избиении солдата Национальной гвардии МВД РК в тамбуре поезда установлено. Оно произошло осенью 2023 года, когда военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой. По данному факту 23 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 440 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". Все причастные, а именно свидетель, потерпевший и подозреваемые, установлены. Принят комплекс мер, направленный на задержание подозреваемых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел Ержана Саденова.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео и поручил главе МВД Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.
Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
25.09.2024, 08:04 47696
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану
Фото: advantour.com
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" отныне будет находиться под государственной охраной. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым.
Известный исторический памятник - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.
Учитывая его значимость и историко-культурную ценность, а также в целях обеспечения его сохранности правительством принято постановление о включении музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" в перечень объектов, подлежащих государственной охране.
Согласно документу, безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел.
Как известно, мавзолей был возведен на месте погребения тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане.
Мавзолей состоит из восьми помещений, которые расположены вокруг центрального, самого большого в комплексе зала - Казандыка.
В период с 1385 по 1405 год вокруг мавзолея был построен комплекс сооружений, и сейчас в музей-заповедник входят мечеть, дворцовые залы - большой и малый аксараи, библиотека (китабхана) и хозяйственный комплекс, в который входят колодезная (кудукхана), кухня (асхана), жилые помещения (худжры) и другие.
Ранее сообщалось, что город Туркестан получит особый статус.
24.09.2024, 21:24 72296
Президент поручил главе МВД наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в поезде
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами.
Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству. Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются Главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Ранее в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями.
24.09.2024, 20:21 77086
В Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства
Прокуратура провела проверку деятельности общественных организаций региона
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Рудный. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области провела проверку деятельности общественных организаций региона, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлены нарушения по необеспечению населения необходимыми лекарствами. К примеру, в Рудном граждан, состоящих на диспансерном учете с различными заболеваниями, не обеспечили в полном объеме лекарствами. В результате принятых мер необходимые препараты получили 4657 граждан.
Ранее прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств. По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
24.09.2024, 16:41 70901
Бектенов доложил главе государства о подготовке к отопительному сезону
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Акорда.
Как следует из отчета премьер-министра, рост экономики за январь-август составил 3,7%, при этом наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%). В сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в 3 раза и доведен до 580 млрд тенге. На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.
По словам премьера, во всех регионах обеспечена готовность социальных объектов к отопительному сезону, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Глава правительства отметил, что ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн и имеющийся запас соответствует нормативу.
Также премьер ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Заслушав отчет, президент дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.
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25.09.2024, 08:04Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану 25.09.2024, 08:3545591В МВД рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в поезде 25.09.2024, 10:0943796В Астане выявлена незаконная майнинговая ферма 25.09.2024, 09:5042671Бруцеллез выявлен у скота в Абайской области 25.09.2024, 11:0038601Руслан Саркулов стал зампредом КНБ 19.09.2024, 12:36215756Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30212741В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту187171Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту 21.09.2024, 09:52167046Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз 21.09.2024, 10:29162996В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем 19.09.2024, 12:36215756Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30212741В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 18.09.2024, 12:34198271В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 27.08.2024, 18:57192906В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім" 28.08.2024, 21:03191561В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"
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